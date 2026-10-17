گیاه روناس قدرت دفع سنگ کلیه را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل حکیم‌الهی، متخصص طب سنتی در این ویدئو درباره خواص مختلف گیاه روناس از خاصیت ادرارآوری و کاربردهای مطرح‌شده آن برای کمک به دفع سنگ کلیه تا دیگر خواص این گیاه صحبت می‌کند که آن را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
مشکلاتی که یبوست برای کودکان ایجاد می‌کند + فیلم
درمان شب ادراری کودکان با روغن درمانی موضعی + فیلم
بررسی علت گرفتگی‌های ناگهانی عضلات + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال‌آور المپیاد فیزیک: نخبگان برای تمرکز بر علم، به امنیت معیشتی نیاز دارند
۳۰ درصد از جمعیت بالاتر از ۵۰ سال کشور مبتلا به پوکی استخوان هستند
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
تمدید مهلت انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد ۱۴۰۵
سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه برگزار شد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
اولویت‌بندی بودجه، چالش اصلی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی است
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
ارسال بیش از ۱۲ هزار اثر به جشنواره ملی لباس دانش‌آموزی در شرایط جنگی
آخرین اخبار
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور
لبنیات بالاترین میزان جذب کلسیم در بدن/ ساخت ۶۰ درصد از بافت استخوان در کودکی
ارسال بیش از ۱۲ هزار اثر به جشنواره ملی لباس دانش‌آموزی در شرایط جنگی
سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه برگزار شد
۳۰ درصد از جمعیت بالاتر از ۵۰ سال کشور مبتلا به پوکی استخوان هستند
تمدید مهلت انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد ۱۴۰۵
اولویت‌بندی بودجه، چالش اصلی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی است
مدال‌آور المپیاد فیزیک: نخبگان برای تمرکز بر علم، به امنیت معیشتی نیاز دارند