لیورپول با پیروزی در خانه برنتفورد در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس به رده پنجم صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال برنتفورد در ورزشگاه خانگی اش میزبان لیورپول بود که شاگردان ایرائولا با نتیجه ۲ - ۱ به برتری دست یافتند.

کین لویس پاتر در دقیقه ۴۴ گل نخست بازی را به ثمر رساند تا برنتفورد در خانه پیش بیفتد.

در دقیقه ۸+۴۵ یگور یارمولیوک با ضربه سر به صورت ژرمی ژاکه زد و داور بازی با بررسی صحنه مجدد این اتفاق یارمولیوک را از بازی اخراج کرد تا ادامه بازی برای برنتفورد سخت شود.

در نیمه دوم شاگردان ایرائولا با یک بازیکن بیشتر حملات زیادی را روی دروازه برنتفورد ترتیب دادند و بالاخره در دقیقه ۶۱ ویکتور مونیوز با حرکتی انفرادی و زیبا دروازه برنتفورد را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۷۰ پاس خوب بردلی بارکولا را الکساندر ایساک تبدیل به گل کرد تا لیورپول بازی باخته را به پیروزی تبدیل کند.

در ادامه برنتفورد برای جبران گل خورده تلاش می‌کرد، اما در دقیقه ۲+۹۰ ویتالی یانلت با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد تا برنتفورد عملا شانسی برای زدن گل دوم دیگر برایش وجود نداشته باشد.

لیورپول با پیروزی در این دیدار ۱۲ امتیازی شد و به رده پنجم جدول لیگ برتر صعود کرد.

برنتفورد با ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفته است.  

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیورپول ، برنتفورد
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