مدیران شهری و استانی قم در نشستی مشترک، راهکارهای رفع مشکلات شهرک شهید رئیسی را بررسی و بر تسریع شکل‌گیری زیرساخت‌های خدماتی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - نشست بررسی مشکلات شهرک شهید رئیسی (سایت ۵۶۰ هکتاری) با حضور مدیر منطقه هشت شهرداری قم، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.

علیرضا مظفری، مدیر منطقه هشت شهرداری قم، در این نشست با اشاره به فرصت‌های طرح نهضت ملی مسکن گفت: این طرح‌ها مزایای خوبی مانند رفع معضل مسکن برای خانوارهای کم‌برخوردار به همراه دارند.

وی با اشاره به اینکه سایت شهید رئیسی هنوز به شهرداری تحویل داده نشده است، خواستار هماهنگی هرچه سریع‌تر سازمان‌های ذی‌ربط برای شکل‌گیری زیرساخت‌های خدماتی شد تا در زمان اسکان، شهروندان با کمترین مشکلات مواجه شوند.

مظفری در ادامه، شهرداری قم را در تسریع اجرای این پروژه‌ها پیشتاز دانست و افزود: سرعت اخذ پروانه‌های ساختمانی و تخفیف‌های ویژه مدیریت شهری، نشان‌دهنده این پیشتازی است.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار مشکلات مسکن مهر تصریح کرد: شهرداری در طرح مسکن ملی فراتر از وظایف قانونی خود عمل کرده است. شهرک شهید رئیسی، بخشی از طرح مسکن ملی قم است که در جاده حدفاصل پردیسان به ورجان واقع شده است.

 

برچسب ها: زیرساخت ها ، شهرداری قم
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