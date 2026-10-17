باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجار انبار مهمات در یکی از پایگاه‌های نیرو‌های بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) در شرق بغداد، چهار زخمی بر جای گذاشته است.

این نیرو‌ها اعلام کردند که انفجار در مقر آنها در شرق کانال ارتش رخ داده است.

دفتر رسانه‌ای الحشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است؛ با این حال، یک منبع امنیتی به خبرگزاری شفق نیوز گفت که چهار عضو این سازمان زخمی شده‌اند که حال برخی از آنها وخیم است.

این دومین انفجار مربوط به مهمات گروه‌های مسلح در بغداد طی ماه جاری میلادی است. اول اکتبر نیز مهمات ذخیره‌شده در مکانی متعلق به یکی از گروه‌های مسلح در منطقه «الدوره» در جنوب بغداد منفجر شد؛ حادثه‌ای که به گفته یک منبع امنیتی، تلفات جانی نداشت.

منبع: شفق نیوز