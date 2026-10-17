اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت با برپایی سفره عقد در شب‌ و روز میلاد حضرت زینب (س)، میزبان ۱۳۰ زوج جوان از سراسر کشور، برای انجام عقد ازدواج بود.

باشگاه خبرنگاران جوان-به نقل از روابط عمومی حضرت معصومه(س)، اتاق عقد حرم مطهر با بهره‌گیری از سه فضای مجزا برای اجرای عقد، میزبان زوج‌های جوان می باشد، این اقدام در راستای ترویج ازدواج آسان و معنوی در فضایی متبرک صورت گرفته‌است.

علاقه‌مندان برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه(س) می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند و یا با مراجعه به پرتال جامع آستان مقدس فاطمه معصومه(س) در بخش پرتال‌ها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبت‌نام اتاق عقد را دنبال کنند.

سالانه بیش از ۲ هزار عقد در اتاق عقد حرم حضرت معصومه(س)انجام می‌شود.