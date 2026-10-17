باشگاه خبرنگاران جوان - شادی پریدر رئیس فدراسیون شطرنج در بخشی از سخنان خود در مجمع جهانی شطرنج با اشاره به شرایط دشوار روحی خانواده‌ها و ورزشکارانی که عزیزان خود را در جنگ از دست داده‌اند، تأکید کرد که اجبار فدراسیون‌ها به رقابت با کشورهایی که باعث کشته شدن خواهران و برادران، اعضای خانواده و عزیزانشان شده‌اند، بیش از آنکه به درک متقابل کمک کند، عملاً یک حرکت سیاسی است.

رئیس فدراسیون شطرنج ایران پیشنهاد کرد فیده به‌جای تمرکز بر تعلیق یا لغو احکام تعلیق فدراسیون‌ها در دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، با تدوین مقررات داخلی و پیش‌بینی راهکارهایی مانند «قرعه ممنوعه» برای کشورهای در حال جنگ، از بروز چنین چالش‌هایی در رقابت‌های بین‌المللی پیشگیری کند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که موضوع کشورهای درگیر جنگ و تعلیق فدراسیون‌ها نیز در جریان مجمع مورد بحث قرار گرفته بود. پریدر با طرح این دیدگاه، بر ضرورت یافتن راهکارهای اجرایی در چارچوب مقررات ورزشی تأکید کرد؛ راهکارهایی که ضمن حفظ انسجام رقابت‌های بین‌المللی، شرایط انسانی و روحی ورزشکاران را نیز در نظر بگیرند.

تیمور تورلوف، رییس جدید فیده، در واکنش به این پیشنهاد، آن را «ایده‌ای قابل توجه و منطقی و شایسته بررسی و اقدام » دانست و از آن استقبال کرد.