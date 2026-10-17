باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در بازدید از پروژه استخر شاهین‌شهر استان اصفهان، آخرین وضعیت اجرایی طرح و موانع پیش‌روی تکمیل آن را بررسی کرد.

در این بازدید، بر تامین اعتبار موردنیاز برای اجرای بخش‌های باقی‌مانده پروژه تا دهه مبارک فجر تاکید شد. همچنین، رفع مشکلات مربوط به تامین و اتصال انشعابات آب و گاز و تسریع در هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از دیگر محور‌های اصلی این بازدید بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا کاظمی‌طبا، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه، علیرضا شمس، رئیس گروه اجرایی منطقه یک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مشاور و پیمانکار پروژه نیز در این بازدید حضور داشتند و درباره روند پیشرفت عملیات اجرایی و چالش‌های تکمیل مجموعه ورزشی گفت‌و‌گو کردند.

ثابت‌قدم با صدور دستورات لازم، خواستار تسریع در رفع موانع انشعابات، تامین منابع مالی و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه شد و بر ارتقای کیفیت اجرا و فراهم‌سازی شرایط بهره‌برداری از این مجموعه تأکید کرد.

منبع: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور