باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استانداری گیلان و شهرداری رشت، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه خدمات شهری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه منعقد شد.

این تفاهم‌نامه به امضای محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران؛ مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و رحیم شوقی، شهردار رشت رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اطلاعات کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی، مشخصات ساختمان‌ها و لایه‌های نقشه‌ای مبتنی بر کدپستی، میان شرکت ملی پست و شهرداری رشت تبادل خواهد شد. همچنین اطلاعات محدوده قانونی شهر، پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کارها و نقشه‌های شهری مورد نیاز، در چارچوب ضوابط و تعهدات تعیین‌شده به‌صورت برخط در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

این همکاری، زمینه به‌روزرسانی مستمر داده‌های شهری، رفع مغایرت‌های اطلاعاتی، استانداردسازی نشانی‌ها و دسترسی دقیق‌تر مدیریت شهری به اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت برنامه‌ریزی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان را ارتقا دهد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در این آیین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های استان اظهار کرد: گیلان در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، صنعت و خدمات از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است و باید با تعریف پروژه‌های شاخص، متمایز و دارای مزیت رقابتی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های ماندگار فراهم شود.

وی افزود: نباید صرفاً در انتظار ورود سرمایه‌گذار بود؛ بلکه لازم است دستگاه‌های اجرایی با شناسایی ظرفیت‌ها و تعریف پروژه‌های مشخص، منابع و امکانات موجود را برای اجرای طرح‌های اثرگذار و زیرساختی بسیج کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی را از الزامات توسعه استان دانست و تصریح کرد: ایجاد سازوکارهای مناسب برای مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ و ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی گیلان را هموار می‌کند.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با تشریح آخرین وضعیت طرح استانداردسازی نشانی‌ها گفت: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد خدمات مرتبط با نشانی در شهرهای کشور و ۷۵ درصد در مناطق روستایی پوشش داده شده است؛ این میزان در روستاهای گیلان حدود ۶۹ درصد برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پوشش ۹۸.۵ درصدی نقشه‌برداری در گیلان افزود: با وجود پیشرفت قابل‌توجه در این بخش، استان در حوزه استانداردسازی نشانی‌ها با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است که بخشی از آن به ناهماهنگی‌های گذشته میان دستگاه‌های اجرایی و بخشی دیگر به نبود ارتباط برخط با شهرداری‌ها بازمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت ملی پست از رشد ۳۴ درصدی عملکرد گیلان در حوزه استانداردسازی اطلاعات نشانی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و بیان کرد: به‌روزرسانی اطلاعات ساختمان‌های جدید از مسائل اساسی این حوزه است؛ زیرا بدون دسترسی برخط به اطلاعات پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کار شهرداری‌ها، چرخه تولید اطلاعات ناقص و نشانی‌های غیراستاندارد ادامه خواهد یافت.

۱۳.۵ میلیون ساختمان کشور هنوز فاقد پلاک است

احمدی با اشاره به ابعاد ملی چالش نشانی‌های غیراستاندارد تصریح کرد: در حال حاضر، حدود ۱۳.۵ میلیون ساختمان فاقد پلاک و ۹۰۰ هزار معبر بدون نام در کشور وجود دارد که ساماندهی این وضعیت، نیازمند همکاری جدی و مستمر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت ملی پست است.

وی برقراری ارتباط برخط میان پست و شهرداری‌ها را یکی از پیش‌نیازهای تکمیل پایگاه ملی نشانی دانست و افزود: دریافت مستمر اطلاعات ساختمان‌های جدید، پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کارها، امکان اصلاح مغایرت‌ها و به‌روزرسانی سریع اطلاعات نشانی را فراهم می‌کند.

مدت اجرای این تفاهم‌نامه یک سال تعیین شده و تمدید آن با توافق طرفین امکان‌پذیر است. همچنین برای هماهنگی امور اجرایی، پیگیری تعهدات و رفع موانع احتمالی، کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان چهار دستگاه تشکیل خواهد شد.