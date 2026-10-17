باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از وقوع افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق شمال‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس طی امشب خبر داد گفت: امشب در برخی مناطق شمال‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس، افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدیدرا شاهد هستیم.

او بیان کرد: فردا یکشنبه در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود؛ ضمن اینکه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.