مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا یکشنبه در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور  از وقوع افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق شمال‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس طی امشب خبر داد  گفت: امشب در برخی مناطق شمال‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس، افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدیدرا شاهد هستیم. 

او بیان کرد: فردا یکشنبه در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود؛ ضمن اینکه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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