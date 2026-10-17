فرمانده انتظامی استان همدان گفت: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف یک تن گل از یک دستگاه نیسان و دستگیری چهار قاچاقچی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین نجفی گفت: پس از انجام یکسری کارهای اطلاعاتی، عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر متوجه بارگیری یک محموله موادمخدر از نوع گل در استان های غرب کشور به مقصد یکی از شهرستان های همدان شدند.

وی افزود: قاچاقچیان موادمخدر، گل را داخل یک دستگاه نیسان بارگیری و روی آن را با چادر پوشاندند، همچنین یک دستگاه پژو، کار اسکورت و بازکردن مسیر برای این وسیله نقلیه را بر عهده داشت.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: خودروی متهمان در تور پلیس گرفتار شد اما آنها در یک فرصت اقدام به فرار کردند که در تعقیب و گریزی کوتاه پس از شلیک پلیس، خودرو قاچاقچیان توقیف شد.

سردار نجفی ادامه داد: متهمان در ادامه اقدام به آتش زدن محموله گل کردند که با ورود به موقع عوامل انتظامی و حضور به موقع تیم های آتش نشانی، حریق مهار شد.

‌وی گفت: در این عملیات ۲ دستگاه خودرو توقیف، یک تن گل کشف و چهار متهم بومی و سابقه دار دستگیر شدند.

برچسب ها: موادمخدر ، دستگیری
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