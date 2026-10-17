دست‌کم ۱۷ نفر به خاطر ازدحام جمعیت در یک مراسم آیین هندو در کلکته جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ان‌دی‌تی‌وی هند روز شنبه گزارش داد که در پی ازدحام جمعیت در یک جشنواره مذهبی در شمال کلکته، دست‌کم ۱۷ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

گفته شده این حادثه شامگاه شنبه در ورودی محل برگزاری جشنواره مذهبی «دورگا پوجا» رخ داده است؛ زمانی که جمعیت زیادی برای بازدید از مراسم حضور داشتند و باران نیز شروع به باریدن کرد.

به گفته یک مقام ارشد پلیس، با آغاز بارندگی، افرادی که بیرون از محل مراسم منتظر بودند به سمت جلو هجوم بردند و در پی زمین خوردن تعدادی از آنها، ازدحام و فشار جمعیت به وقوع حادثه انجامید.

در ادامه، افراد مجروح از محل حادثه خارج و برای درمان به کالج پزشکی کلکته منتقل شدند. یک شاهد عینی نیز گفت که افراد زیادی بیهوش شده بودند و برخی از آنها با موتورسیکلت به مراکز درمانی منتقل شدند.

دورگا پوجا یکی از مهم‌ترین جشن‌های دین هندوئیسم است که به‌ویژه در ایالت بنگال غربی هند و شهر کلکته با جدیت زیادی برگزار می‌شود.

منبع:  رویترز

برچسب ها: مذهب هندو ، ازدحام جمعیت ، هند
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