تیم فوتبال پاری سن ژرمن در هفته لوشامپیونه فرانسه استراسبورگ را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن میهمان استراسبورگ بود.

PSG که با کسب پیروزی ارزشمند ۴ - ۲ در هفته دوم لیگ قهرمانانن اروپا در خانه منچسترسیتی پا به این بازی گذاشت.

برخلاف انتظارات جیوانی رینا در دقیقه ۱۷ دروازه پاریسی‌ها را باز کرد تا استراسبورگ در این بازی از حریف نامدارش پیش بیفتد.

در ادامه پاریسی‌ها هرچه زدند به در بسته خورد  و عثمان دمبله در دقیقه ۷۲ ضربه پنالتی را از دست داد تا پاریسی‌ها فرصت ارزشمند تساوی بازی را از دست بدهند.

 بالاخره در دقیقه ۷۷ ایلیا زابارنی قفل دروازه استراسبورگ را باز کرد.

عثمان دمبله در دقیقه ۸۵ گل دوم پاریسی‌ها را از دست داد تا پنالتی که از دست داده بود را جبران کرده باشد.

دزیره دوئه در دقیقه ۳+۹۰  گل سوم PSG را زد تا شاگردان لوئیز انریکه کامبکی رویایی خلق کنند و با پیروزی ۳ - ۱ راهی پاریس شوند.

پاری سن ژرمن با کسب این پیروزی ارزشمند ۱۴ امتیازی شد و موقتا به صدرجدول رسید.

برچسب ها: پاری سن ژرمن ، استراسبورگ ، لوشامپیونه فرانسه
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