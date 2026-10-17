باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ شهباز حسن پور در نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی استان، گفت: کاری در کرمان انجام شد در ایران بی نظیر بود، شناسایی ۵ هزار نخبه هوش مصنوعی در کرمان معرفی شده و حدود ۷۰۰ نفر این افراد تحت نام بچه‌های حاج قاسم درمجموعه هایتک کار بزرگی را آغاز کرده‌اند.

وی بیان کرد: روز گذشته گردهمایی برندهتل‌های کشور در کرمان بود، اما آنگونه که باید نتوانستیم کرمان را معرفی کنیم.

همچنین در این نشست سالاری معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه تغییر الگو نیاز اقتصاد استان است، گفت: این تغییر الگو نیاز است تا کرمان به دوره‌ای که فرش و پسته اش مشهوربود، برگردد.

وی تصریح کرد: برندینگ هزینه تبلیغات نیست بلکه سرمایه گذاری برای ماندن در اذهان است و رقابت برسر قیمت به رقابت برسر کیفیت و زنجیره ارزش یکپارچه تبدیل می‌شود.

وی بیان کرد: به طور مثال اگر برندینگ فرش کرمان مدنظر باشد نمی‌توان صرفا آن را به عنوان کالا بفروشیم درنتیجه رقابت بر سر هویت و اصالت است.

وی گفت: برندینگ شبکه بزرگی از زنجیره ارزش برای تولید تا صادرات محصول است.

حجت الاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: فرهنگ زندگی مردم ما به گونه‌ای است که با تبلیغ و سروصدا عجین نیست درنتیجه برندینگ زیاد در زندگی مردم جای ندارد مثلا کشاورز پسته کار پسته را با روش سنتی خودش در گونی می‌فروشد، اما دلال آن را تبدیل به ارزش افزوده چندبرابری کرده و سود می‌کند.

وی تاکید کرد: اینکه کالا‌های تولیدی استان جای دیگر برند شده و هزینه به جیب واسطه‌ها برود، درست نیست.

وی تاکید کرد: محصولات مختلف استان مانند پسته خرما، قالی، صنایع دستی و گردشگری استان همه قابلیت پیوستن به زنجیره برندینگ را دارد.

وی تاکید کرد:اگر در یک محصول و برندی تخلفی شکل گیرد نباید با برند برخورد شود بلکه با افراد متخلف برخورد شود.

حمیدی گفت: نباید اعتماد مردم را به برندی که سال‌ها با زحمت رشد کرده را مخدوش کنیم.

نماینده مردم زرند در مجلس نیز در این گفت: ۷۳ درصد مردم حاضرند برای کالایی که امتحانش را پس داده پول بیشتری بدهند.

وی گفت: باید ضمن معرفی آزمایشگاه تایید کیفیت به محصولات مختلف تولیدی کرمان برند خاص اختصاص دهیم.

همتی بیان کرد: صندوق حمایت از برند تشکیل داده و از اعتبار بخشی از بودجه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک اعتبار بگیریم و بنگاه بزرگ را ملزم و مقید به خرید برند تولیدی کالا‌های بنگاه‌های کوچک استان کنیم.