باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

تجربه دو جنگ اخیر، توجه‌ها را به روش‌های نوین ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند که مقابله با تهدیدهای دشمن، علاوه بر میدان نظامی، به عرصه‌های رسانه‌ای، سایبری و شناختی نیز گسترش یافته است.

 

مطالب مرتبط
فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر اتحاد و ایستادگی در دویست‌وچهارمین شب اجتماعات + فیلم

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم
young journalists club

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم
۷۹۲

روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم
۷۱۲

کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم
۶۴۹

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم
۶۴۱

 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم
۵۵۱

فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha