فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062c\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u0648 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n