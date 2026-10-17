وزیر پیشنهادی دفاع با فرمانده کل انتظامی، دیدار و درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه ارتقای ظرفیت‌های پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی کشور گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه تأمین تجهیزات، توسعه فناوری‌های مورد نیاز و ارتقای ظرفیت‌های پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری میان وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی کشور در زمینه طراحی و تأمین تجهیزات تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای توانمندی‌های فنی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به گستردگی مأموریت‌های فرماندهی انتظامی در برقراری نظم و امنیت عمومی، پشتیبانی تجهیزاتی متناسب با نیاز‌های عملیاتی و دسترسی به فناوری‌های کارآمد از موضوعات مهم در تعامل میان مجموعه‌های صنعتی وزارت دفاع و فراجا به شمار می‌رود.

در این نشست، همچنین بر اهمیت شناخت دقیق نیاز‌های میدانی، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور داخلی و تقویت ارتباط میان نیاز‌های عملیاتی و توان طراحی و تولید تجهیزات در داخل کشور تأکید شد.

سردار رادان با اشاره به شناخت عمیق مهرداد اخلاقی کتابچی از نیاز‌ها و اقتضائات نیرو‌های مسلح و فراجا، حضور وی در وزارت دفاع را فرصتی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: اخلاقی شخصیتی برنامه‌ریز، پیگیر و عمل‌گراست و نقش او در تقویت و تجهیز فراجا در دوران فعالیت در سازمان صنایع دفاع (ساصد)، چشمگیر و قابل توجه بوده است.

اخلاقی کتابچی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی وزارت دفاع، بر ضرورت بهره‌گیری از توان مهندسی کشور برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های تجهیزاتی فرماندهی انتظامی و توسعه همکاری در حوزه فناوری‌های مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد.

وی همچنین توسعه راهکار‌های متناسب با نیاز‌های روزافزون انتظامی، ارتقای کیفیت تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل را از زمینه‌های قابل پیگیری برای تقویت همکاری میان وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی کشور دانست.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: وزارت دفاع ، فرمانده کل انتظامی
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