اعتراضات فرانسه امروز وارد مرحله جدیدی شده و با ورود معترضان به شهرداری‌های مارسی و لیل و بازداشت بیش از ۱۳۰ نفر در پاریس همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اعتراضات سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه امروز (شنبه) به درگیری میان معترضان و پلیس در پاریس و چندین شهر دیگر انجامید.

در جریان این تجمعات، معترضان وارد ساختمان شهرداری‌های مارسی و لیل شدند، دفتر گردشگری لیون به آتش کشیده شد و بیش از ۱۳۰ نفر در پاریس بازداشت شدند.

در شهر مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، معترضان با ورود به ساختمان شهرداری یک سردیس را واژگون کردند و به وسایل ساختمان آسیب زدند. پلیس سرانجام معترضان را از ساختمان خارج کرد و شهردار مارسی خواستار اعزام نیرو‌های کمکی پلیس شد.

در شهر شمالی لیل نیز معترضان با شکستن ورودی‌ها وارد دفتر شهردار شدند و بخش‌هایی از ساختمان را تخریب کردند. هم‌زمان، گروهی از جوانان نقاب‌دار در شهر لیون دفتر گردشگری را به آتش کشیدند. نیرو‌های ضدشورش برای متفرق کردن معترضان در این شهر از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند.

در پاریس، ده‌ها هزار نفر در مناطق شرقی و شمالی شهر راهپیمایی کردند و شعار‌هایی از جمله «همه از پلیس متنفرند» و «مکرون استعفا بده» سر دادند. معترضان همچنین شیشه‌های دفاتر دو رسانه فرانسوی، سی‌نیوز و اروپا ۱ را شکستند و چند خودروی پارک‌شده را به آتش کشیدند. پلیس نیز در چند نقطه از پایتخت برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت سوخت، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از عملکرد دولت از مهم‌ترین دلایل این اعتراضات اعلام شده است. 

پیش از این، برگزارکنندگان از برنامه‌ریزی برای بیش از ۶۰۰ تجمع در سراسر فرانسه خبر داده بودند.

این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که فرانسه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ نزدیک می‌شود. شماری از سیاستمداران مخالف دولت نیز از این تجمع‌ها برای انتقاد از مکرون استفاده کرده‌اند. در همین حال، برخی مقام‌ها و چهره‌های سیاسی درباره خشونت‌ها و تخریب اموال هشدار داده‌اند.

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منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، درگیری معترضان ، خشونت در فرانسه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
و مکرو مکر الله و الله خیر الماکرین
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