باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

هوش مصنوعی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آمریکا در جنگ با ایران به اهداف خود نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در گزارشی از خبرگزاری صداوسیما، هوش مصنوعی به بررسی دلایل ناکامی آمریکا در جنگ با ایران می‌پردازد.

 

مطالب مرتبط
چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم
young journalists club

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم
young journalists club

ترامپ در محاصره بحران؛ از جنگ با ایران تا کابوس انتخابات + فیلم

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم
young journalists club

 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم
۷۹۲

روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم
۷۱۲

کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم
۶۴۹

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم
۶۴۱

 پیروزی آمریکا در جنگ با ایران ناممکن است! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم
۵۵۱

فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha