چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.\n\u00a0\n