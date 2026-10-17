تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از حضور دوباره پورموسوی روی نیمکت این تیم، نخستین پیروزی فصل را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ امروز (شنبه) در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود صنعت نفت خاتمه یافت.

علی طاهران در دقیقه ۱۷ روی ارسال خشایار زبرجد از نقطه کرنر با ضربه سر  گل اول و محمدحسین فلاح در دقیقه ۵۶ گل دوم آبادانی‌ها را به ثمر رساندند تا این تیم پس از شوک تغییر کادر فنی و حضور مجدد سیروس پورموسوی روی نیمکت صنعت نفت،   اولین ۳ امتیاز فصل را کسب کنند.

ضمن اینکه امیر نوری در دقیقه ۸۲ تنها گل آلومینیوم را به ثمر رساند.

آلومینیوم که هفته پیش در شیراز به فجرسپاسی باخته بود دومین باخت پیاپی خود را این بار در آبادان تجربه کرد. این تیم در چهار دیدار اخیر به پیروزی نرسیده است.

محمدرضا تارخ داوری این دیدار را برعهده داشت که خشایار زبرجد، علی طاهران و متین کریم‌زاده از صنعت نفت و امیرمحمد هوشمند از آلومینیوم را با کارت زرد جریمه کرد.  

صنعت نفت با این پیروزی ۷ امتیازی شد و به رده پانزدهم صعود کرد. آلومینیوم نیز با ۱۳ امتیاز در رده ششم باقی ماند.

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، تیم آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
کنعانی زادگان و ایری؛ غایبان پرسپولیس در بازی با خیبر
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ یورش سرخ‌پوشان به صدر جدول
اخطار فدراسیون فوتبال به سه باشگاه لیگ برتری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نتایج ۵ وزن از رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - آمریکا
آیا دریافت کمک دلاری از مالک استقلال توسط مهدی تاج قانونی است؟
جانشین رزاقی نیا در ترکیب استقلال مشخص شد
استقلال در جبهه حقوقی؛ ارسال لوایح جدید برای دفاع از پرونده‌های خارجی
ادای احترام خانواده صنعت‌نفت به غلامحسین پیروانی+فیلم
شکایت پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو
آرای جدید کمیته انضباطی برای دیدارهای لیگ برتری
پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در خاک آمریکا
هافبک آبی‌ها خواهان فرصت بازی شد
آیا جام قهرمانی به استقلال می‌رسد؟ + فیلم
آخرین اخبار
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
اورتون ۰ - ۲ چلسی/ تافی‌ها حریف آبی پوشان لندنی نشدند + فیلم
جانشین رزاقی نیا در ترکیب استقلال مشخص شد
هافبک آبی‌ها خواهان فرصت بازی شد
استقلال در جبهه حقوقی؛ ارسال لوایح جدید برای دفاع از پرونده‌های خارجی
شکایت پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو
انتخاب گنج‌زاده بعنوان نماینده در هیئت اجرایی/ ۶ ورزشکار برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی معرفی شدند
هیات فوتبال تهران درباره درگیری در لیگ‌های پایه: دیگر خبری از تخفیف نیست!
آیا جام قهرمانی به استقلال می‌رسد؟ + فیلم
رنگرز: جام قهرمانی جهان را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم
کاراته رده‌های سنی جهان؛ رضایتی به مدال برنز رسید
جانفشان دومین برد پیاپی‌اش را کسب کرد
چگونگی قهرمانی امید‌های ایران در جهان + فیلم
دومین شکست بانوان بسکتبال با ویلچر ایران مقابل تایلند
بررسی عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی + فیلم
طارق عبیات: شکستن رکورد ایران و آسیا افتخار بزرگی بود
آغاز امیدوارکننده جان‌فشان در ناگویا با پیروزی قاطع
اسبقیان: توسعه جودو با تمرکز بر نسل جدید دنبال شود
آرای جدید کمیته انضباطی برای دیدارهای لیگ برتری
ادای احترام خانواده صنعت‌نفت به غلامحسین پیروانی+فیلم
تیم فوتبال نابینایان برد اول را دشت کرد
شکست مردان گلبال ایران مقابل کره جنوبی
آیا دریافت کمک دلاری از مالک استقلال توسط مهدی تاج قانونی است؟
پیروزی دوم ایران برابر کره جنوبی در بسکتبال با ویلچر
حضور سرپرست فدراسیون در جمع ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران در ناگویا
نتایج ۵ وزن از رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - آمریکا