تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از حضور دوباره پورموسوی روی نیمکت این تیم، نخستین پیروزی فصل را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ امروز (شنبه) در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود صنعت نفت خاتمه یافت.

علی طاهران در دقیقه ۱۷ روی ارسال خشایار زبرجد از نقطه کرنر با ضربه سر  گل اول و محمدحسین فلاح در دقیقه ۵۶ گل دوم آبادانی‌ها را به ثمر رساندند تا این تیم پس از شوک تغییر کادر فنی و حضور مجدد سیروس پورموسوی روی نیمکت صنعت نفت،   اولین ۳ امتیاز فصل را کسب کنند.

ضمن اینکه امیر نوری در دقیقه ۸۲ تنها گل آلومینیوم را به ثمر رساند.

آلومینیوم که هفته پیش در شیراز به فجرسپاسی باخته بود دومین باخت پیاپی خود را این بار در آبادان تجربه کرد. این تیم در چهار دیدار اخیر به پیروزی نرسیده است.

محمدرضا تارخ داوری این دیدار را برعهده داشت که خشایار زبرجد، علی طاهران و متین کریم‌زاده از صنعت نفت و امیرمحمد هوشمند از آلومینیوم را با کارت زرد جریمه کرد.  

صنعت نفت با این پیروزی ۷ امتیازی شد و به رده پانزدهم صعود کرد.

آلومینیوم نیز با ۱۳ امتیاز در رده ششم باقی ماند.

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برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، تیم آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
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