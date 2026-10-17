وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار مهرداد اخلاقی با سرلشکر احمد وحیدی درباره نقش صنعت دفاعی در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی در شرایط جنگی و راهکار‌های توسعه همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های صنعتی وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبادل نظر شد.

فرمانده کل سپاه در این دیدار با اشاره به اهمیت تلاش‌های متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بر نقش راهبردی توانمندی‌های بومی در تأمین نیاز‌های دفاعی و پشتیبانی از رزمندگان تأکید کرد.

وی درباره ضرورت تقویت فعالیت‌های صنعتی و فناورانه در شرایط کنونی، اظهار کرد: اتکا به دانش بومی، اراده متخصصان و تداوم زنجیره تولید تجهیزات دفاعی از مؤلفه‌های مهم حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح و مقابله با تهدید‌های احتمالی دشمنان است.

سرلشکر وحیدی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، توسعه همکاری میان بخش‌های عملیاتی و صنعتی نیرو‌های مسلح را زمینه‌ساز ارتقای توان رزمی، افزایش آمادگی دفاعی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست.

فرمانده کل سپاه با اشاره به تجارب و توانمندی‌های مهندس اخلاقی در سیر ارتقا صنایع دفاعی، به ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور و توسعه فناوری‌های راهبردی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و استفاده از توان متخصصان داخلی با رویکردی مستمر و متناسب با الزامات کنونی و آینده دفاعی کشور تاکید کرد.

 اخلاقی نیز بر آمادگی در وزارت دفاع برای اولویت پشتیبانی‌های موثر از نیرو‌های مسلح و پایداری زنجیره تولید توام با ارتقا فناوری و بویژه در تسلیحات راهبردی را بیان کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با اشاره به ظرفیت‌ها و آمادگی مجموعه صنایع دفاع برای گسترش همکاری و تعامل با بخش‌های متناظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه طراحی، تولید، تأمین و پشتیبانی تجهیزات دفاعی تاکید نمود و محور‌های مهم تعامل میان مجموعه‌های صنعتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح هم افزایی ظرفیت‌های موجود در ارتقای آمادگی دفاعی و تامین نیاز‌های نیرو‌های مسلح را بیان کرد.

منبع: وزارت دفاع

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، وزارت دفاع
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