فرمانده انتظامی قروه از کشف پنج کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک از ۲ دستگاه خودروی توقیفی و دستگیری سه متهم در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - سرهنگ واحد مظفری اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعات موثق مبنی بر قصد افرادی برای انتقال و توزیع مقادیری مواد مخدر به داخل شهر قروه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی ۲ دستگاه خودروی متعلق به قاچاقچیان در محور‌های ورودی شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: خودرو‌های مورد نظر پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه متوقف شدند و در بازرسی دقیق از آنها، پنج کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ مظفری با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات، بیان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست برای کمک به حفظ امنیت و سلامت جامعه، هرگونه اخبار و اطلاعات درباره فعالیت سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.