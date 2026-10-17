در پی حادثه انفجار در انبار مهمات سازمان بسیج مردمی عراق که عصر امروز در شرق بغداد رخ داد، نخست وزیر عراق خواستار تحقیق درباره آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق دستور تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی علت و ابعاد انفجار انبار مهمات در یکی از پایگاه‌های سازمان بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) در بغداد صادر کرد.

دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کمیته مأمور بررسی شرایط و دلایل انفجار انبار مهمات در یکی از پایگاه‌های الحشد الشعبی واقع در شرق کانال القناة در بغداد خواهد بود.

ساعاتی پیش، الحشد الشعبی اعلام کرد که آتش‌سوزی ناشی از انفجار در یک انبار حاوی مهمات آسیب‌دیده در یکی از پایگاه‌های این سازمان مهار شده است. بر اساس اعلام الحشد الشعبی، در این حادثه پنج نفر از نیرو‌های این سازمان دچار جراحت‌های سطحی شدند.

این سازمان در ادامه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات اولیه، انفجار ناشی از نقص داخلی بوده است، نه حمله خارجی.

مقام‌های عراقی تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت انفجار منتشر نکرده‌اند و قرار است نتایج تحقیقات کمیته تشکیل‌شده، ابعاد دقیق‌تر این حادثه را مشخص کند.

منبع: خبرگزاری رسمی دولت عراق

برچسب ها: دولت عراق ، انبار مهمات ، الحشد الشعبی
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