بایرن مونیخ در هفته ششم بوندسلیگا موفق با پیروزی قاطع مقابل لایپزیگ به صدرجدول برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته ششم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود آلیانز آرنا میزبان لایپزیگ بود.

بایرنی‌ها در ۲ بازی گذشته خود در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا مقابل آگزبورگ و وایکینگ به تساوی رسیده بودند و به همین دلیل آن‌ها با انگیزه فراوانی برای پیروزی پا به میدان گذاشتند.

بایرنی‌ها بازی را طوفانی آغاز کردند و لوئیز دیاز در دقیقه ۱۲ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه الکساندر پاولوویچ در دقیقه ۲۶ گل دوم باواریایی‌ها زد.

میشل اولیسه ستاره فرانسوی بایرنی‌ها نیز در دقیقه ۳۴ گل سوم را به ثبت رساند.

نیمه اول با برتری ۳ گله بایرنی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم لوئیز دیاز درخشید و در دقیقه ۴۷ گل دوم خودش و چهارم تیمش را زد.

هری کین ستاره انگلیسی نیز در دقیقه ۵۲ گلزنی کرد تا او نیز در ثبت جشنواره گل بایرنی‌ها سهمی داشته باشد.

عطش باواریایی‌ها برای گلزنی ادامه داشت و در دقیقه ۶۹ لوئیز گل ششم تیمش را زد و همچنین هت تریک کرد تا شبی فراموش نشدنی در آلیانز آرنا به ثبت برسد.

لایپزیگ نگون بخت در دقیقه ۱+۹۰ توسط آندریا ماکسیموویچ به گل رسید.

این دیدار در پایان با برتری ۶ - ۱ بایرن مونیخ به پایان رسید و باواریایی‌ها با ۱۴ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به دورتموند در صدرجدول ایستادند.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

الفرسبرگ ۴ - ۳ آگزبورگ 

شالکه ۰ - ۱ ماینتس

هامبورگ ۱ - ۰ اشتوتگارت

وردبرمن ۲ - ۲ پادربورن

یونیون برلین ۰ - ۰ دورتموند

برچسب ها: بوندسلیگا آلمان ، بایرن مونیخ ، لایپزیگ
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