بایرن مونیخ در هفته ششم بوندسلیگا موفق با پیروزی قاطع مقابل لایپزیگ به صدرجدول برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته ششم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود آلیانز آرنا میزبان لایپزیگ بود.

بایرنی‌ها در ۲ بازی گذشته خود در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا مقابل آگزبورگ و وایکینگ به تساوی رسیده بودند و به همین دلیل آن‌ها با انگیزه فراوانی برای پیروزی پا به میدان گذاشتند.

بایرنی‌ها بازی را طوفانی آغاز کردند و لوئیز دیاز در دقیقه ۱۲ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه الکساندر پاولوویچ در دقیقه ۲۶ گل دوم باواریایی‌ها زد.

میشل اولیسه ستاره فرانسوی بایرنی‌ها نیز در دقیقه ۳۴ گل سوم را به ثبت رساند.

نیمه اول با برتری ۳ گله بایرنی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم لوئیز دیاز درخشید و در دقیقه ۴۷ گل دوم خودش و چهارم تیمش را زد.

هری کین ستاره انگلیسی نیز در دقیقه ۵۲ گلزنی کرد تا او نیز در ثبت جشنواره گل بایرنی‌ها سهمی داشته باشد.

عطش باواریایی‌ها برای گلزنی ادامه داشت و در دقیقه ۶۹ لوئیز گل ششم تیمش را زد و همچنین هت تریک کرد تا شبی فراموش نشدنی در آلیانز آرنا به ثبت برسد.

لایپزیگ نگون بخت در دقیقه ۱+۹۰ توسط آندریا ماکسیموویچ به گل رسید.

این دیدار در پایان با برتری ۶ - ۱ بایرن مونیخ به پایان رسید و باواریایی‌ها با ۱۴ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به دورتموند در صدرجدول ایستادند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

الفرسبرگ ۴ - ۳ آگزبورگ 

شالکه ۰ - ۱ ماینتس

هامبورگ ۱ - ۰ اشتوتگارت

وردبرمن ۲ - ۲ پادربورن

یونیون برلین ۰ - ۰ دورتموند

برچسب ها: بوندسلیگا آلمان ، بایرن مونیخ ، لایپزیگ
خبرهای مرتبط
بوندسلیگا آلمان؛
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
وایکینگ ۳ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها در نروژ زمین گیر شدند
بوندسلیگا آلمان؛
آگزبورگ ۲ - ۲ بایرن مونیخ/ توقف باواریایی‌ها با اشتباه مهلک مانوئل نویر + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش باشگاه تراکتور به شعارهای نژادپرستانه + عکس
رژه کاروان جانفدای ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا+ فیلم و عکس
تراکتوری‌ها زمین بازی را ترک کردند/ بازی با ملوان لغو شد
قرارداد دروازه بان استقلال تمدید می‌شود
قول بختیاری زاده به دو بازیکن استقلال
زنوزی: اگر نتیجه را به ضرر تراکتور اعلام کنند، از لیگ برتر انصراف می‌دهیم
سرمربی استقلال به ترکیب برنده دست نمی‌زند
ارجاع پرونده دیدار ملوان و تراکتور به کمیته انضباطی
بررسی رکورد‌های قهرمان روپایی ایران + فیلم
خیبر خرم آباد ۲-۱ استقلال خوزستان/صعود ۳ پله‌ای شاگردان کمالوند در جدول
آخرین اخبار
فولاد ۰-۰ نساجی/ شاگردان دقیقی ترمز فولادی‌ها را کشیدند
ناتینگهام فارست ۰ - ۱ آرسنال/ توپچی‌ها در کورس با سیتیزن‌ها ماندند + فیلم
لیدزیونایتد ۱ - ۱ منچستریونایتد/ شاگردان کریک بازهم در پیروزی ناکام بودند + فیلم
زنوزی: اگر نتیجه را به ضرر تراکتور اعلام کنند، از لیگ برتر انصراف می‌دهیم
بازی آسانی برابر مس شهر بابک نداریم/ در تیم ما رفاقت بیشتر از رقابت است
خیبر خرم آباد ۲-۱ استقلال خوزستان/صعود ۳ پله‌ای شاگردان کمالوند در جدول
سپاهان ۰ - ۰ شمس آذر قزوین/ ناکامی طلایی پوشان در صعود به صدر جدول
واکنش باشگاه تراکتور به شعارهای نژادپرستانه + عکس
غیبت کنعانی زادگان در بازی با مس شهر بابک
ارجاع پرونده دیدار ملوان و تراکتور به کمیته انضباطی
ذوب‌آهن ۱ - ۲ چادرملو/ گاندوها با ربیعی هم باختند
تراکتوری‌ها زمین بازی را ترک کردند/ بازی با ملوان لغو شد
بررسی رکورد‌های قهرمان روپایی ایران + فیلم
سرمربی استقلال به ترکیب برنده دست نمی‌زند
قول بختیاری زاده به دو بازیکن استقلال
قرارداد دروازه بان استقلال تمدید می‌شود
رژه کاروان جانفدای ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا+ فیلم و عکس
عزیزی: تمام کار‌های اعزام کاروان ایران به المپیک جوانان داکار انجام شده است + فیلم
حضور ۲ سخنران از شورای المپیک آسیا در همایش بین المللی زن و ورزش + فیلم
فرهادی زاد: ۲۵۰ مقاله به همایش بین المللی زن و ورزش ارسال شده است + فیلم
پرونده باز کمک شستا به فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات ویلموتس/ جزئیات تازه در صورت‌های مالی منتشرشده در کدال
اهتزاز پرچم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاراگوئه+ فیلم
عارف: سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان زمینه‌ساز دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است
قلعه نویی اسامی افراد خواب زده را با شجاعت اعلام کند/ جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود
تراکتور با شکار قو به دنبال بازگشت به صدر جدول
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
یاحقی با کسب مدال طلا قهرمانی جهان اسکیت تاریخ ساز شد
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری