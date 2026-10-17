مدیرعامل شرکت گاز قم با اشاره به محدودیت گازرسانی به صنایع در فصل سرد گفت: صاحبان صنایع باید با تأمین سوخت دوم، از توقف تولید جلوگیری کنند و وزارت نفت نیز در این مسیر همراهی لازم را خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - علی گودرزی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، در گفت‌وگو با برنامه «بی‌تعارف» رادیو قم درباره برنامه تأمین گاز صنایع برای ماه‌های پیش‌رو گفت: شرکت گاز در هشت‌ماهه نخست سال مکلف به تأمین گاز مورد نیاز صنایع است.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های فصلی تصریح کرد: در چهار ماه دیگر سال، با توجه به افزایش مصرف گاز، صاحبان صنایع باید با تأمین سوخت دوم یا سوخت مایع، زمینه تداوم فعالیت خود را فراهم کنند.

گودرزی خاطرنشان کرد: این رویکرد، صنایع را ملزم می‌کند تا برای ماه‌های سرد سال برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند و از توقف فعالیت‌ها جلوگیری کنند.

همراهی صنایع قم برای مدیریت مصرف انرژی ضروری است

مدیرعامل شرکت گاز استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط خاص امسال اظهار داشت: همراهی و همکاری بیشتر صاحبان صنایع برای مدیریت مصرف انرژی، امری ضروری است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم عبور موفق از فصل سرد سال تصریح کرد: مدیریت صحیح مصرف انرژی و همکاری صنایع، می‌تواند زمینه‌ساز تأمین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال باشد و از بروز مشکل جلوگیری کند.

گودرزی خاطرنشان کرد: صنایع باید با درک شرایط موجود، در مدیریت مصرف انرژی همراهی لازم را داشته باشند تا همه بخش‌ها بتوانند از نعمت گاز بهره‌مند شوند و فصل زمستان را بدون مشکل سپری کنیم.

تأمین سوخت دوم صنایع در فصل سرد سال

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات وزارت نفت اظهار داشت: مجموعه وزارت نفت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا سوخت دوم مورد نیاز صنایع را در فصل سرد سال تأمین کند.؛سوخت دوم یعنی سوخت جایگزینی که صنایع در ماه‌های سرد سال که گاز به آنها محدود می‌شود، از آن استفاده می‌کنند تا تولیدشان متوقف نشود.سوخت دوم می‌تواند بسته به نوع تجهیزات و امکانات هر واحد صنعتی از گازوئیل تا گاز مایع متفاوت باشد

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت صنایع تصریح کرد: تأمین سوخت دوم، زمینه‌ساز استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در ماه‌های سرد سال است و از توقف تولید جلوگیری می‌کند.

گودرزی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت نفت و همراهی صاحبان صنایع، می‌توان فصل سرد سال را بدون مشکل سپری کرد و تولید و اشتغال را در استان حفظ نمود.