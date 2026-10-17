باشگاه خبرنگاران جوان - این اقدام خیرخواهانه با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در آستانه بازگشایی مدارس و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های تحت حمایت به اجرا درآمد.

بسته‌های اهدایی شامل کیف و ملزومات کامل تحصیلی مورد نیاز دانش‌آموزان در مقاطع مختلف است تا مسیر فراگیری علم و دانش را با انگیزه، آرامش خاطر و امید بیشتری آغاز کنند.

مدیر و صاحب‌امتیاز مرکز مثبت زندگی کد ۶۰۹۵ مریوان با اشاره به جزئیات این پویش همدلی اظهار کرد: این اقدام با مشارکت ارزنده خیرین و نیکوکاران نیک‌اندیش انجام شده و نشان‌دهنده حس مسئولیت‌پذیری، همبستگی و دلسوزی آحاد جامعه نسبت به آینده تحصیلی کودکان و نوجوانان این دیار است.

شادیه خالدی افزود: توزیع اقلام تحصیلی علاوه بر ارتقای سطح دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مناسب، موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، انگیزه و تقویت روحیه امیدواری در آنان می‌شود؛ بنابراین اجرای طرح‌های حمایتی در بستر طرح «سلام محله» با همراهی مردم و نیکوکاران در مناطق کم‌برخوردار ادامه خواهد داشت

منبع:بهزیستی استان کردستان