باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۱ نفر دچار مصدومیت شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

حادثه رانندگی در محور اقلید - یاسوج با ۴ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور اقلید - یاسوج ۴ مصدوم به همراه داشت.

محسن رضایی مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید اظهار کرد: با اعلام برخورد ۳ خودرو سواری در محور اقلید - یاسوج به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم در پی داشت که اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد و برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید:، با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز و سبقت خطرناک، از رانندگان خواست در محور‌های مواصلاتی به‌ویژه محور کوهستانی با احتیاط کامل رانندگی کنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

سانحه رانندگی در محور فیروزآباد ـ عسلویه با یک فوتی و ۴ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور فیروزآباد ـ عسلویه یک فوتی و ۴

مصدوم داشت.

غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد اظهار کرد: با اعلامبرخورد ۳ دستگاه خودروی پراید، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور فیروزآباد ـ عسلویه، ۵ کیلومتر پس از روستای سلامت آباد و در محدوده گردنه جونی، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۵ نفر حادثه دیده داشت، افزود: یک نفر به علت شدت جراحات وارده جان باخت، یک مصدوم در محل درمان شد و ۳ مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

جاویدان بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ موتورسیکلت در شیراز با ۳ مصدوم

برخورد ۲ موتورسیکلت در بلوار مدرس شیراز ۳ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در بلوار مدرس شیراز، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، وضعیت مصدومان را ارزیابی و اقدامات درمانی لازم را ارائه کردند.

وکیل زاده افزود: در این حادثه، یک مصدوم در محل درمان شد و ۲ مصدوم دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده شدند.