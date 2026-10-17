باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق حمیدیان جهرمی، در آیین اختتامیه نمایشگاه اکسپو، با تقدیر از همت وصف‌ناپذیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی در روزگار دشواری‌های بی‌سابقه اقتصادی، بر ضرورت تغییر اساسی در نگرش مدیریتی، تفویض اختیارات ملی به استاندار برای اداره بهتر استان، واگذاری مدیریت میدان اقتصاد به بخش خصوصی و هدف‌گذاری برای دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری در یک افق سه تا پنج‌ساله تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این مراسم اظهار داشت: امروز گرد هم آمدیم تا از تلاش وصف‌ناپذیر و همت مردان و زنانی تجلیل کنیم که در روزگار دشواری‌های اقتصادی که شاید در نوع خودش بی‌نظیر بوده، همت کرده و ارزش آفریدند.

او با اشاره به دستاورد‌های نمایشگاه اکسپو و ابراز امیدواری نسبت به نتایج بهتر در سال آینده افزود: نمود‌هایی که می‌بینیم، حاصل زحمات استاندار، معاونان وی، مدیرکل صمت، شرکت نمایشگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی است. امروز دیدیم که فولاد غدیر ظرفیت تولید خود را معرفی کرد و فکر می‌کنم سال آینده باید با ظرفیت ۳.۲ میلیون تن در جلسه حضور داشته باشند که این خود نویدبخش آینده‌ای بهتر است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به طرح موضوعات مطرح‌شده از سوی مدیرکل صمت مبنی بر ادامه مسیر سخت اقتصادی تصریح کرد: این ادامه دادن، دکتر امیری، مستلزم این است که با توجه به تجربه شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، تغییر اساسی در نگرش‌مان نسبت به مدیریت و ارتباط میان مدیریت و تولید ایجاد کنیم؛ این تغییر را هم در بخش خصوصی و هم در رابطه دولت و بخش خصوصی باید شاهد باشیم.

حمیدیان جهرمی با اشاره به نشست خود با دکتر قنبری و موضوع «مدیریت تعهد ارزی» گفت: اگر مدیریت تعهد ارزی را دست استاندار بدهند، ما راحت‌تر عمل می‌کنیم و قطعاً این مشکلات به وجود نخواهد آمد که سربازان اقتصادی را به شکل بزهکاران قضایی درآوریم. ما در ۱۲ مورد بزرگ انتظار داریم از اختیاری که به جنابعالی داده شده استفاده کنید و تصمیمات ملی را در سطح استان جاری کنید.

وی با اشاره به ریشه‌های چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: اگر بخواهیم صادقانه درباره وضعیت تولید و تجارت سخن بگوییم، باید بپذیریم بخش مهمی از دشواری‌های امروز بنگاه‌های اقتصادی تنها به کمبود منابع یا محدودیت‌های بیرونی بازنمی‌گردد، بلکه ریشه در شیوه تصمیم‌گیری، تعدد مقررات، ناپایداری سیاست‌ها و فاصله میان تصمیم‌ساز و واقعیت‌های میدان اقتصاد دارد. اقتصاد مولد ما احتیاج به یک جهش مضاعف در فرآیند تصمیم‌سازی دارد و در چنین روزی تقاضا داریم قسمتی از مدیریت میدان اقتصاد صددرصد به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد: انتظار ما این است که در مجموعه قوانین بودجه، ما را برای مقابله با آنچه خارجی‌ها در مقابل ما قرار داده‌اند مجهز کنید؛ موضوعی که هفته گذشته نیز خدمت جنابعالی عرض کردم و باید در یک فرآیند بسیار مشخص و مبرهن پیش برود.

او بازار‌های جهانی را برای کالای ایرانی باز دانست و افزود: هرچند راه بسته باشد، ما در همین هیئت‌ها مقدمات مذاکرات را انجام داده و توان صادراتی خود را حفظ کرده‌ایم. صادرات‌مان را باید از یک کشور به چند کشور تغییر دهیم و این موضوع می‌طلبد دولت با ما همراهی بیشتری داشته باشد. همدلی بیشتری میان بنگاه‌ها به وجود آمده که می‌تواند رهگشای مشکلات باشد. اینکه بتوانیم صادرات ۳ میلیارد دلاری استان را پشت سر بگذاریم و عدد را به حداقل ۱۰ میلیارد دلار در یک فرآیند ۳ تا ۵ ساله برسانیم، بسیار حائز اهمیت است.

حمیدیان در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان فارس گفت: انجیر استان فارس کالای بی‌بدیلی است که در دنیا رقیب ندارد؛ بسیاری از انواع خرما و همچنین معادن سنگ تزئینی ما نمونه‌ای در خارج از کشور ندارند. قرار گرفتن اینها در بازار مناسب، می‌طلبد که دولت و بخش خصوصی دست در دست هم مشکلات عرصه تجارت خارجی را بردارند.

او در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برپایی نمایشگاه اکسپو و روز ملی صنعت و معدن، خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که کالای ایرانی در تمام نقاط دنیا حضور عینی داشته باشد.