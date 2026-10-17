اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای میلان و بولونیا ایتالیا به درگیری با پلیس انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس ایتالیا روز شنبه در جریان اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شهر‌های میلان و بولونیا با معترضان درگیر شد و برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

گفته شده در میلان، پلیس پس از آنکه معترضان مقابل کلیسای جامع گوتیک این شهر به سوی نیرو‌های امنیتی سنگ و اشیای دیگر پرتاب کردند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

نیرو‌های ضدشورش همچنین تلاش کردند معترضان نقاب‌دار را از گالری ویتوریو امانوئله دوم، مرکز خرید لوکس واقع در مجاورت کلیسای جامع، خارج کنند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان از جمعیت اصلی جدا شدند.

در پی ناآرامی‌ها، مغازه‌ها کرکره‌های خود را پایین کشیدند و گردشگران منطقه مرکزی شهر را ترک کردند. اندکی بعد، رسانه‌های ایتالیایی از زخمی شدن چند نفر و بازداشت شماری از معترضان خبر دادند.

این ناآرامی‌ها هم‌زمان با اعتراض‌های گسترده در فرانسه رخ داد؛ جایی که ده‌ها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند. این تجمعات در چندین شهر فرانسه به درگیری میان معترضان و پلیس انجامید و با آتش‌سوزی و تخریب اموال همراه بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: اعتراضات در اروپا ، ایتالیا و فرانسه ، نیروهای پلیس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
یارانه و کالابرگ مردم رو 4 برابر کنید تا اینجا هم مثل ایتالیا و فرانسه نشده
۱
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