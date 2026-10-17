باشگاه خبرنگاران جوان - مجید سلیمی معاون صنایع‌دستی استان فارس از ثبت نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان فروش مستقیم و اعتباری محصولات صنایع‌دستی و امضای ۱۶ قرارداد رسمی و ۱۹ پیش‌قرارداد تجاری در جریان نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی امسال خبر داد.

او با اشاره به برگزاری متفاوت نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی امسال اظهار کرد: این نمایشگاه هم‌زمان با دومین دوره نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ استان فارس برگزار شد و با اختصاص سالنی مستقل به صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و اقتصادی استان فراهم کرد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان از سالن ملاصدرا، نتیجه طراحی متفاوت، دکوربندی حرفه‌ای و شیوه جذاب معرفی صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری استان فارس توسط لیدر‌های حرفه‌ای مستقر در سالن نمایشگاه بود. تلاش کردیم محصولات صنایع‌دستی به شکلی شایسته و متناسب با ارزش هنری آنها عرضه شوند تا زمینه ارتباط مؤثرتر میان تولیدکنندگان، مخاطبان و فعالان اقتصادی فراهم شود.

سلیمی با تأکید بر دستاورد‌های تجاری این رویداد گفت: برقراری ارتباطات مؤثر با هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی، زمینه امضای ۱۹ پیش‌قرارداد در حوزه واردات و صادرات و همچنین ۱۶ قرارداد رسمی در حوزه‌های مختلف را فراهم کرد. این تعاملات علاوه بر صنایع‌دستی، به توسعه همکاری‌های تجاری در سایر بخش‌ها نیز کمک کرد.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور، رضایت خود را از کیفیت برگزاری نمایشگاه اعلام کردند و تفاوت این رویداد با نمایشگاه‌های مشابه در کشور را مورد تأکید قرار دادند. همچنین درخواست‌های جدی برای تداوم برگزاری نمایشگاه با همین کیفیت در سال‌های آینده مطرح شد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به اهمیت نحوه عرضه محصولات در توسعه بازار صنایع‌دستی تصریح کرد: ارائه حرفه‌ای و جذاب محصولات، نقش مهمی در ارتقای جایگاه برند صنایع‌دستی، افزایش ارزش محصولات و توسعه بازار‌های فروش دارد و می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه کمک کند.

سلیمی با اشاره به آمار فروش نمایشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس آمار جمع‌آوری‌شده از غرفه‌ها در روز پایانی، نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان فروش مستقیم و اعتباری صنایع‌دستی ثبت شد؛ رقمی قابل‌توجه که ظرفیت این رویداد را برای حمایت از هنرمندان، رونق تولید و گسترش بازار صنایع‌دستی نشان می‌دهد.

او ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین رویدادهایی، زمینه معرفی شایسته‌تر هنر‌های سنتی ایران و تقویت جایگاه صنایع‌دستی فارس در بازار‌های داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.

منبع: میراث فارس