حسینی درخصوص عدم اعزام تیم ملی راگبی بانوان به مسابقات سیریز آسیا گفت: من از قبل یک نامه به آسیا زدم و پرسیدم اگر اعزام نشویم، چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتند تا ۸۰ هزار دلار جریمه می‌شوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرمهدی حسینی، رئیس انجمن راگبی ایران و نایب رئیس اول فدراسیون انجمن‌های ورزشی درباره اعزام نشدن تیم ملی راگبی زنان به دور دوم مسابقات سیریز آسیا (مسابقات سطح اول آسیا) در کشور سریلانکا گفت: تیم ملی راگبی زنان ایران با کسب مدال نقره مسابقات آسیا ترافی که برای نخستین بار در تاریخ راگبی زنان ایران بود، سهمیه حضور در مسابقات سیریز آسیا که برترین‌های آسیا در این دسته قرار دارند را کسب کرد. راند نخست مسابقات در شانگهای برگزار شد که بازی آخر آن به‌دلیل بارندگی برگزار نشد و قرار بود در مرحله دوم برگزار شود، اما متاسفانه تیم ملی راگبی زنان به مرحله دوم مسابقات اعزام نشد.

او ادامه داد: من نمی‌دانم چرا تیم ما اعزام نشد. فکر می‌کنم خود فدراسیون انجمن‌های ورزشی درخواست اعزام را برای وزارت ورزش ارسال نکرده تا مجوز شورای برون مرزی گرفته شود یا شاید هم در شورا رد شده است. من به فدراسیون نامه هم زدم، اما جواب قطعی ندادند. بنده که نایب رئیس اول و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نیز هستم چرا از دلایل و موضوعاتی به این مهمی اطلاع نداشته باشم. شاید اگر صادقانه با من در همان ابتدا صحبت می کردند می توانستم با آسیا مکاتبات بهتری داشته باشم. کنفدراسیون راگبی آسیا به من نامه‌ای ارسال کرد که به دلیل المپیکی بودن رشته و ضروری بودن حاکمیت مستقل، فقط انجمن راگبی را می‌شناسیم و فدراسیون انجمن‌های ورزشی را به رسمیت نمی‌شناسند. ما هم این وسط گیر کرده‌ایم و بشدت دچار سردرگمی هستیم. دیالوگی که از آسیا در چند روز گذشته با ما داشته‌اند استنباط من این هست احتمالا راگبی ایران جریمه شود. وزیر ورزش بار‌ها گفته تیم‌های بانوان اولویت ما هستند خب تیم ملی بانوان برای اولین‌بار در تاریخ راگبی ایران سهمیه حضور در مسابقات سطح یک آسیا را گرفته بودند و قبل از آن در مسابقات آسیا ترافی هم مدال نقره گرفته بودند. اگر راه‌ها بسته بوده و پرواز نبوده، چرا تیم‌های پاراآسیایی و مسابقات روستایی در بریکس توانستند بروند؟ اگر هم پول نبود وزارت ورزش و فدراسیون انجمن‌های ورزشی این موضوع را به ما اعلام نکردند. اگر پول نیست خب اصلا تیم ملی را به مرحله اول هم نمی‌فرستادند. اگر به مرحله اول نمی‌رفتیم، به آسیا اعلام میکردیم مشکلات داریم و نمی‌آییم. بعد از جنگ تنها ۲۰ روز اردو داشتیم و می‌دانستیم در راند اول نتیجه نمی‌گیریم، اما در راند دوم نتیجه بهتری می‌گرفتیم که تیم را اعزام نکردند.

رئیس انجمن راگبی تصریح کرد: قطعا این موضوع باعث می‌شود جریمه شویم چرا که در مسابقات سطح یک آسیا خلل ایجاد کردیم و برنامه مرحله دوم مسابقات را بر هم زدیم. چون فدراسیون انجمن‌های ورزشی به ما گفته بود اعزام نمی‌شویم، من از قبل یک نامه به آسیا زدم و پرسیدم اگر اعزام نشویم، چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتند تا ۸۰ هزار دلار جریمه می‌شوید و شاید محرومیت و تعلیق چند ساله داشته باشید و عضویت شما هم شاید لغو شود.

حسینی افزود: لیگ جهانی والیبال هم چند راند دارد خب دلیلش این است که تیم‌ها از مزایای میزبانی استفاده کنند. این مسابقات ۲-۳ راند است و نمی‌توانی تیم را به راند‌های بعدی نفرستید. می‌توانی راند اول والیبال را بروی و راند دوم اعزام نکنی؟ حیثیت ورزش ایران با این کار‌ها ضربه می‌خورد. الان چه کسی پاسخگوی این بچه‌هاست، ورزشکارانی که کارشان را ول کردند و به تمرینات تیم ملی آمدند. آن‌ها سخت تمرین کردند و اعزام نشدند. راگبی الان زمین ندارد. ما این همه گفتیم ما رشته المپیکی هستیم و هموطن شما، حق داریم یک زمین داشته باشیم خب چرا به راگبی زمین نمی‌دهید؟ تقاضا داریم یک جواب شفاف بدهند! شرکت توسعه و تجهیز کم امکانات دارد؟ آیا میدانید داشتن زمین هم باعث رشد رشته المپیکی میشود و هم هزینه‌های فدراسیون را کم میکند؟! و این به نفع همه است.

رئیس انجمن راگبی در پایان گفت: راگبی رشته المپیکی است و در بازی‌های آسیایی هم مدال دارد. امیدوارم وزیر ورزش این موضوعات را جدی‌تر بررسی کند. از  معاونت محترم بانوان وزیر خانم فریبا محمدیان که پیگیر موارد بانوان هستند سوال دارم که چرا راگبی زنان اعزام نشد.آیا اطلاعی دارند؟ اگر بحث بی‌پولی است خب به راند اول هم اعزام نمی‌کردید. اگر مشکل پرواز‌ها است، چرا بقیه رشته‌ها الان به مسابقات می‌روند؟ مسابقات هم در سریلانکا بود و باید به عمان یا ترکیه می‌رفتیم که از آنجا به سریلانکا برویم. خب پرواز ترکیه که باز است؛ و شاید هم در جریان نیستند.

برچسب ها: راگبی ، انجمن راگبی ، فدراسیون انجمن های ورزشی
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