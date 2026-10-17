استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در شهرک نساجی بوکان، ۵ مصدوم برجای گذاشت که با اقدام سریع نیروهای اورژانس از خطر مرگ نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در پی اعلام حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در ساعت ۸:۲۴ امروز در یکی از منازل مسکونی واقع در شهرک نساجی شهرستان بوکان، در نخستین گام واحد موتورلانس شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شد و بلافاصله پس از آن، تیم‌های عملیاتی آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شامل پایگاه شماره ۱ و پایگاه بانوان شهرستان بوکان در صحنه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت افراد حادثه‌دیده، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان آغاز کردند افزود: در این حادثه ۵ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان توسط تیم‌های اورژانس به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند.

دکتر فرزین رضازاده، با اشاره به افزایش خطر بروز مسمومیت‌های ناشی از گاز مونوکسیدکربن در فصل سرما و فضاهای بسته، اظهار کرد: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو بوده و به همین دلیل از آن با عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود. رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اورژانس استان با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و پایگاه‌های عملیاتی فعال، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.