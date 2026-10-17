باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - روستای نشار در بخش شعیبیه، این روزها در سایه تهدیدی خاموش زندگی می‌کند؛ دیواره‌های کنار رودخانه کارون، بر اثر فرسایش و افزایش خروجی آب، هر لحظه ممکن است فرو بریزند و خانه‌ها و زمین‌های اهالی را با خود ببرند.

روستای نشار در بخش شعیبیه شوشتر، به‌واسطه موقعیتش در حاشیه رودخانه کارون، سال‌هاست با مشکل فرسایش دیواره رودخانه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سال ۱۳۹۸، سازمان آب و برق خوزستان اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این پروژه تخصیص داد و ماشین‌آلات به منطقه آمدند، اما به گفته اهالی، کار رها شد و «دیواره همچنان می‌ریزد.»

حالا بخشی از دیواره در یک ساعت فرو ریخته و خطر به خانه‌ها نزدیک‌تر شده است. مطالبه اصلی مردم، پیشگیری است، نه اینکه بعد از تخریب بخشی از زمین یا تهدید خانه‌ها، عملیات آغاز شود.

اهالی با نگرانی می‌گویند: «هر لحظه امکان ریزش دیوار هست.» و با توجه به هشدارهای هواشناسی، امیدوارند مسئولان پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، برای رفع این چالش چاره‌اندیشی کنند.

پاسخ فرماندار؛ جابه‌جایی سه منزل انجام شد

آرش قنبری، فرماندار شوشتر، درباره وضعیت روستای نشار گفت: در این روستا سه منزل مسکونی داشتیم که در سنوات گذشته دچار آب‌گرفتگی شده بودند. این سه منزل با هماهنگی‌های انجام‌شده از طریق بنیاد مسکن جابه‌جا شدند و حدود دو هفته پیش نیز اختلاف نظری که با بنیاد مسکن داشتند، برطرف شد. خوشبختانه کار جابه‌جایی سه منزل مسکونی انجام شد.

او در خصوص بازه‌های فرسایشی رودخانه افزود: سازمان آب و برق خوزستان متولی بازه‌های فرسایشی رودخانه‌هاست و ما گزارشات کامل را به مسئولان این سازمان ارائه دادیم.

آقای قنبری اضافه کرد: سازمان آب و برق پیگیر موضوع است، اما در حال حاضر مشغول ترمیم بازه فرسایشی شان در منطقه شعیبیه هستیم؛ همان محلی که در سال ۹۸ سیل از آن وارد بخش شعیبیه شد و پس از اتمام کار آنجا، روستای نشار را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم‌.

روستای نشار، فقط یک روستا نیست؛ نمونه‌ای است از روستاهای بسیاری که در حاشیه رودخانه کارون، میان وعده‌های مسئولان و خشم طبیعت گرفتار شده‌اند.

جابه‌جایی سه منزل، گامی مهم است، اما تا وقتی دیواره فرسایشی ترمیم نشود، هر باران و هر طغیان می‌تواند خانه‌های بیشتری را به کام رودخانه بکشاند. حالا باید دید وعده فرماندار، پیش از آنکه دیواره بعدی فرو بریزد، به عمل می‌رسد یا نه.