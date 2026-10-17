باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه وعده داد افرادی که در جریان اعتراضات سراسری در این کشور به اموال عمومی آسیب زده یا اقدام به غارت فروشگاه‌ها کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که اعتراضات در فرانسه با حضور حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور برگزار شد و در برخی شهر‌ها به درگیری، غارت و تخریب اموال عمومی انجامید. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۱۱۰ هزار نفر در پاریس در این تجمعات شرکت کردند.

در جریان ناآرامی‌های امروز، حدود ۴۰۰ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند. یکی از شدیدترین حوادث در شهر لیموژ در مرکز این کشور رخ داد؛ جایی که ساختمان شهرداری پس از حمله گروهی از افراد به آتش کشیده شد.

به گفته یک شاهد، آتش به یکی از بخش‌های ساختمان تاریخی شهرداری گسترش یافت و به سقف آن رسید.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نیز با حمایت از نیرو‌های امنیتی، شدت خشونت‌ها را بسیار بالا توصیف کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیرو‌های پلیس با خشونت شدیدی روبه‌رو شده‌اند و شایسته حمایت کامل هستند.

لوکورنو همچنین تأکید کرد افرادی که به ساختمان‌های اداری، کسب‌وکار‌ها و اموال عمومی آسیب زده یا دست به غارت زده‌اند، با پیگرد قانونی و مجازات روبه‌رو خواهند شد.

اعتراضات اخیر فرانسه در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و کاهش کیفیت خدمات عمومی شکل گرفت و از تجمعات در پاریس به شهرهای دیگر گسترش یافت؛ این تجمعات در برخی مناطق به درگیری با پلیس و تخریب اموال انجامید.

منبع: الجزیره