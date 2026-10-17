باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار صمیمی با سالار رضا محمدی برنده مدال طلای المپیاد جهانی کامپیوتر ضمن تمجید از استعداد و خلاقیت این کودک نخبه، آخرین اقدامات و برنامه‌های انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های استان را تشریح کرد.

سالار رضامحمدی نیز ایده‌ها و تحقیقات خود را درباره بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه و افزایش بارندگی ارائه کرد که نشان می‌دهد امید به آینده این پهنه ارزشمند، در ذهن نسل جوان و خلاق زنده است.

این دیدار جلوه‌ای از پیوند علم، امید و دغدغه محیط‌زیست بود؛ جایی که نبوغ یک کودک می‌تواند سرآغاز طرح ایده‌هایی تازه برای آینده‌ای سبزتر و نجات نگین آبی ایران باشد.

منبع:استانداری