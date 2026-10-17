باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجددا مدعی شد که جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت و اینکه پس از پایان درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا به سطحی پایین‌تر از قبل جنگ کاهش می‌یابد.

ترامپ در جریان گردهمایی انتخاباتی در ایالت کنتاکی، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که ماه آینده برگزار می‌شود، ادعا کرد: «عملیات نظامی آمریکا در ایران، ظرفیت هسته‌ای این کشور را از بین برده است».

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز از پایان قریب‌الوقوع جنگ سخن گفته بود. با این حال، او در اظهارات خود زمان مشخصی برای پایان جنگ اعلام نکرده است.

افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به یکی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. بر اساس آمار انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی از حدود ۲٫۹۸ دلار در زمان پیش از آغاز جنگ با ایران به ۴٫۳۳ دلار در روز‌های اخیر رسیده است. افزایش هزینه سوخت، در کنار بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و دیگر مخارج خانوارها، نگرانی رأی‌دهندگان درباره هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، وعده ترامپ برای کاهش قیمت بنزین پس از پایان جنگ می‌تواند بخشی از تلاش او برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های اقتصادی رأی‌دهندگان تلقی شود.

منبع: الجزیره