رئیس جمهور آمریکا در جریان یک گردهمایی انتخاباتی مدعی شد که جنگ با ایران به زودی پایان یافته و بعد از آن، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجددا مدعی شد که جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت و اینکه پس از پایان درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا به سطحی پایین‌تر از قبل جنگ کاهش می‌یابد.

ترامپ در جریان گردهمایی انتخاباتی در ایالت کنتاکی، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که ماه آینده برگزار می‌شود، ادعا کرد: «عملیات نظامی آمریکا در ایران، ظرفیت هسته‌ای این کشور را از بین برده است».

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز از پایان قریب‌الوقوع جنگ سخن گفته بود. با این حال، او در اظهارات خود زمان مشخصی برای پایان جنگ اعلام نکرده است.

افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به یکی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. بر اساس آمار انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی از حدود ۲٫۹۸ دلار در زمان پیش از آغاز جنگ با ایران به ۴٫۳۳ دلار در روز‌های اخیر رسیده است. افزایش هزینه سوخت، در کنار بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و دیگر مخارج خانوارها، نگرانی رأی‌دهندگان درباره هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، وعده ترامپ برای کاهش قیمت بنزین پس از پایان جنگ می‌تواند بخشی از تلاش او برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های اقتصادی رأی‌دهندگان تلقی شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات کنگره ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
السیسی: دوره ریاست‌ جمهوری من در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد
روسیه از حمله گسترده به صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین خبر داد
نیویورک‌تایمز: روابط ترامپ و زلنسکی در آستانه فروپاشی قرار دارد
ماسک: هوش مصنوعی و ربات‌ها تنها راه حل بدهی ملی آمریکا هستند
آخرین اخبار
دستور نخست‌وزیر عراق برای تحقیق درباره انفجار انبار مهمات الحشد الشعبی
اعتراضات در فرانسه بالا گرفت؛ معترضان وارد شهرداری‌های مارسی و لیل شدند + فیلم
حادثه مرگبار در جشنواره هندو‌ها در کلکته؛ ۱۷ نفر کشته شدند
انفجار انبار مهمات در پایگاه الحشد الشعبی در شرق بغداد
حادثه دریایی در جنوب غربی یمن
نشست اضطراری پارلمان مصر برای کمک احتمالی به عربستان
تداوم اعتراضات سراسری در فرانسه و درگیری معترضان و پلیس 
ماسک: هوش مصنوعی و ربات‌ها تنها راه حل بدهی ملی آمریکا هستند
احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه اوکراین، آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰
السیسی: دوره ریاست‌ جمهوری من در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد
حماس خواستار بسیج گسترده برای مقابله با حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری شد
هواپیمایی هند تعلیق پروازها به عربستان تمدید کرد
حمله دیگر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
روسیه از حمله گسترده به صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین خبر داد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
نیویورک‌تایمز: روابط ترامپ و زلنسکی در آستانه فروپاشی قرار دارد
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
انگلیس درباره سفر به عربستان هشدار داد
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند