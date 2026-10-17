سرهنگ علی اصغر زارعیان جانشین فرمانده انتظامی شاهرود عصر شنبه در پی وقوع حادثه رانندگی جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در تصادف رانندگی در مسیر شاهرود - دامغان جان خود را از دست داد.

فرماندهی انتظامی استان سمنان در پیامی با تسلیت جان‌باختن همکار خدوم انتظامی به خانواده داغدار، فرماندهان، همکاران و مجموعه انتظامی شهرستان شاهرود، اعلام کرد: سرهنگ زارعیان در طول سال‌های خدمت خود، به اخلاق نیکو، روحیه مسوولیت‌پذیری، توانمندی در انجام ماموریت‌ها، تعهد سازمانی، نظم و انضباط، سعه‌صدر و برخورد شایسته با همکاران و مردم شناخته می‌شد؛ افسری دلسوز و متعهد که خدمت را وظیفه‌ای مقدس می‌دانست و همواره تلاش می‌کرد با اخلاص، جدیت و احساس مسوولیت، در مسیر انجام وظایف محوله گام بردارد.

در بخش پایانی پیام سردار سیدموسی حسینی آمده است: بی‌تردید، فقدان چنین همکار ارزشمند و خوش‌نامی، ضایعه‌ای تلخ برای خانواده بزرگ انتظامی و تمامی کسانی است که از نزدیک با منش اخلاقی، روحیه خدمتگزاری و تلاش‌های صادقانه او آشنایی داشتند.

منبع ایرنا