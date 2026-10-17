سرهنگ علی اصغر زارعیان جانشین فرمانده انتظامی شاهرود عصر شنبه در پی وقوع حادثه رانندگی جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در تصادف رانندگی در مسیر شاهرود - دامغان جان خود را از دست داد.

فرماندهی انتظامی استان سمنان در پیامی با تسلیت جان‌باختن همکار خدوم انتظامی به خانواده داغدار، فرماندهان، همکاران و مجموعه انتظامی شهرستان شاهرود، اعلام کرد: سرهنگ زارعیان در طول سال‌های خدمت خود، به اخلاق نیکو، روحیه مسوولیت‌پذیری، توانمندی در انجام ماموریت‌ها، تعهد سازمانی، نظم و انضباط، سعه‌صدر و برخورد شایسته با همکاران و مردم شناخته می‌شد؛ افسری دلسوز و متعهد که خدمت را وظیفه‌ای مقدس می‌دانست و همواره تلاش می‌کرد با اخلاص، جدیت و احساس مسوولیت، در مسیر انجام وظایف محوله گام بردارد.

در بخش پایانی پیام سردار سیدموسی حسینی آمده است: بی‌تردید، فقدان چنین همکار ارزشمند و خوش‌نامی، ضایعه‌ای تلخ برای خانواده بزرگ انتظامی و تمامی کسانی است که از نزدیک با منش اخلاقی، روحیه خدمتگزاری و تلاش‌های صادقانه او آشنایی داشتند.

منبع ایرنا 

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
خبرهای مرتبط
فوت رییس و ۲ نفر از کارکنان حوزه هنری شاهرود بر اثر تصادف
تصادف پژو و تریلی در محور کویری دامغان - جندق ۲ جان‌باخته در صحنه داشت
بازگشت هفت میلیارد تومان وجوه پرونده جرایم سایبری به مالباختگان دامغان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در تصادف جان باخت
آخرین اخبار
جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در تصادف جان باخت