پلیس فارس در جهت مبارزه با قاچاق و برقراری امنیت، چند عملیات موفق همچون کشف موادمخدر، توقیف احشام و سوخت بدون مجوز را اجرا و متهمان را دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس، در جهت مبارزه با قاچاق و برقراری امنیت، چند عملیات موفق همچون کشف موادمخدر، توقیف احشام و سوخت بدون مجوز را اجرا و متهمان را دستگیر کردند.

بار هروئین در چمدان مسافر زن

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع هروئین خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهاد‌های مسئول با مجموعه انتظامی است، اظهار کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و پیشگیری از اعتیاد همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

او گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی بندرعباس- داراب، یک دستگاه اتوبوس حامل تعدادی مسافر را جهت بازرسی متوقف کردند که در زمان بررسی هویت مسافران به یک مسافر خانم مشکوک شده و نسبت به بازرسی از چمدان همراه او که در قسمت بار قرار داشت، اقدام کردند.

فرمانده انتظامی داراب افزود: در بازرسی صورت گرفته از چمدان این خانم، ۴ بسته چسب کاری شده مشاهده که در داخل آن، ۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع هروئین کشف شد.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس مرودشت بر دستان متهم متواری

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری متهم متواری توسط ماموران پاسگاه انتظامی درودزن در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت، اظهار کرد: در پی صدور حکم جلب ویژه برای فردی که اتهام قداره کشی، تهدید و کلاهبرداری داشت ولی تاکنون جلب او میسر نشده بود، ماموران پاسگاه انتظامی درودزن موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از انجام یک سری اقدامات فنی و تخصصی پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی روستا‌های این شهرستان شناسایی و در یک عملیات عافلگیرانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه متهم ۳۰ ساله برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شد، گفت: در سوابق این متهم، ۶ فقره سابقه کیفری با عناوین قدرت نمایی با سلاح سرد، تهدید و کلاهبرداری به چشم می‌خورد.

محل نگهداری احشام در لامرد لو رفت

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۳۰۰ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با همکاری عوامل ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران شهرستان، موفق به شناسایی مخفیگاه احشام قاچاق شدند.

او افزود: مأموران طی عملیاتی مشترک و پس از هماهنگی قضایی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۳۰۰ رأس گوسفند قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه ارزش احشام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، هشدار داد پلیس با قاچاقچیان احشام و افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی موجب اخلال در نظم اقتصادی می‌شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان از قانون تخطی کنند.

قتل یک جوان در آباده با سلاح گرم

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از قتل جوان ۳۱ ساله بر اثر تیراندازی با اسلحه خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه نیا فرمانده انتظامی شهرستان آباده بیان کرد: جوانی ۳۱ ساله که با یک دستگاه وانت نیسان در اطراف روستای خسروشیرین این شهرستان در حال حرکت بود، از سوی سرنشینان یک خودرو سواری و با استفاده از سلاح گرم مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید.

او با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های ویژه و تخصصی پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند، افزود: شناسایی و دستگیری قاتل فراری به صورت جدی در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار دارد و نتیجه متعاقباً به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از مردم خواست به شایعات فضای مجازی توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی و معتبر به ویژه خبرگزاری پلیس پیگیری و دنبال کنند.

کشف سوخت بدون مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۶۶ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه تریلر حمل سوخت مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو‌ها مقدار ۶۶ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است و رانندگان پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس