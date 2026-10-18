باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در روز دوم مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال ۵ بازی در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم تراکتور به مصاف ملوان در انزلی می‌رود و تیم سپاهان هم میهمان شمس آذر قزوین است. تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم در آخرین روز رقابت‌ها برابر حریفان خود صف آرایی می‌کنند.

ذوب آهن- چادر ملو اردکان/ یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال ذوب آهن هفته گذشته برابر تیم سپاهان در دربی اصفهان شکست خورد و با ۷ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

مدیران ذوب آهن بعد از نتایج ضعیف تیم خود تصمیم گرفتند که عبدالله ویسی را برکنار کرده و محمد ربیعی را جایگزین ویسی کنند تا شوکی بر تیم خود وارد کنند.

سبزپوشان اصفهانی با محمد ربیعی سرمربی جدید خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم چادر ملو اردکان هستند تا شکست دربی اصفهان را جبران کنند و دومین برد خود را در لیگ برتر به دست آوردند و چند پله در لیگ صعود کنند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان با ۲ برد، ۳ مساوی و ۳ باخت و کسب ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند دست پر به شهر خود بازگردند، اما آنها جلوی هواداران اصفهانی کار سختی پیش رو دارند.

آمار بازی‌های ۲ تیم به سود چادر ملو است و این تیم ۳ برد برابر ذوب آهن به دست آورده است، اما سبزپوشان اصفهانی تاکنون بردی مقابل چادر ملو به دست نیاوردند.

به هر حال باید دید ذوبی‌ها با هدایت محمد ربیعی سرمربی جدید خود می‌توانند طلسم نبردن چادر ملو را در اصفهان بشکنند یا نه!

ملوان - تراکتور / یکشنبه ساعت ۱۷

تیم فوتبال ملوان هفته گذشته برابر تیم فولاد شکست خورد و با ۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قو‌های سپید انزلی با حمایت هواداران خود می‌خواهند ۳ امتیاز بازی امروز را بگیرند تا باخت هفته قبل را جبران کنند و چند پله هم در جدول رده بندی صعود کنند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

در آن طرف، تیم تراکتور در چند بازی گذشته نتایج خوبی نگرفت و همین موضوع باعث شد که صدر جدول را تقدیم سرخپوشان پایتخت کند و با ۱۷ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

تراکتور تبریز در سه بازی آخرش بردی نداشته و در لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان در کمال ناباوری بازنده شد. این تیم تبریزی مقابل استقلال به‌تساوی رسید و در لیگ نخبگان هم مقابل الشمال متوقف شد.

تراکتور با ۲ گل خورده به همراه استقلال مستحکم‌ترین خط دفاعی لیگ را دارد. البته در جمع مدعیان با ۹ گل زده ضعیف‌ترین خط حمله را دارد. امیرحسین حسین‌زاده به‌تنهایی ۴ گل برای قرمزپوشان تبریزی زده است.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بانی که هفته گذشته از سوی جواد نکونام در اختیار کمیته انضباطی باشگاه تراکتور قرار گرفت این هفته در بین سه نامزد بازیکن برتر سال آسیا حضور یافت و خودش هم بعد از عذرخواهی به تمرینات تیم برگشت و احتمالاً امروز او را دوباره در ترکیب اصلی تیم خواهیم دید.

قائم اسلامی خواه با کارت قرمزی که هفته گذشته گرفت تنها محروم ملوان است و در تراکتور هم خداداد عزیزی همچنان حق ورود به ورزشگاه را هم ندارد.

آمار بازی‌های ۲ تیم به نفع تراکتور است و این تیم در ۵ بازی رودر رو با حریف شمالی خود ۴ برد کسب کرده و یک بازی هم مساوی به پایان رسیده است. همچنین از آخرین برد تیم ملوان مقابل تراکتور بیش از ۱۵ سال گذشته است.

تراکتور در صورت برد یا حتی با یک مساوی هم به صدر جدول بازمی‌گردد. البته صدرنشینی موقتی خواهد بود تا دوشنبه پرسپولیس در شهربابک به مصاف مس برود. فقط در صورت پیروزی ملوان است که تراکتور از جایش در جدول تکان نمی‌خورد و در رده دوم باقی خواهد ماند.

به هر حال باید دید شاگردان مازیار زارع می‌توانند تیم تراکتور را شکست بدهند و بعد از ۱۵ سال برابر این تیم تبریزی بردی کسب کنند.

خیبر خرم آباد- استقلال خوزستان/ یکشنبه ساعت ۱۷

تیم خیبر خرم آباد هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و با تساوی بدون گل توانست ترمز پرسپولیس را در لیگ برتر فوتبال بکشند. این تیم با ۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان فراز کمالوند با حمایت هواداران خود می‌خواهند برد بازی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان کسب کنند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان با ۶ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد و این تیم اهوازی برای بقا با حریفان خود می‌جنگد.

آبی پوشان اهوازی به دنبال بردن تیم خیبر خرم آباد هستند تا از قعر جدول فرار کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

استقلال خوزستان با ۴ گل زده بعد از نفت آبادان که فقط ۳ گل زده بدترین خط حمله لیگ را دارد، اما خیبر خرم‌آباد تقریباً دو برای حریفش گلزنی کرده و ۱۰ گل زده است.

هر دو تیم در ۵ بازی اخیرشان فقط یک برد داشته‌اند. استقلال خوزستان تیم تراکتور را شکست داد و خیبر هم از نساجی مازندران سه امتیاز گرفت و حالا دو تیم به دنبال برد دوم خود در این فصل هستند.

شمس آذر قزوین- سپاهان/ یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰

هر ۲ تیم در شرایط متفاوت به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم سپاهان برای قهرمانی می‌جنگد و آن طرف، شمس آذر برای فرار از قعر جدول تلاش می‌کند.

تیم شمس آذر هفته گذشته در بازی معوقه یک امتیاز از پیکان گرفت و این تیم با ۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شمس آذر قزوین تاکنون فقط یک‌بار سپاهان را برده و در سایر دیدار‌ها مقابل این تیم بازنده بوده است.

شاگردان وحید رضایی با حمایت هواداران خود می‌خواهند برد بازی خانگی را به دست آورند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم سپاهان هفته گذشته توانست تیم ذوب آهن را در بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال شکست بدهد و با ۱۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.

طلایی پوشان اصفهانی به ۳ امتیاز بازی امروز نیاز مبرم دارند تا همچنان در کورس مدعیان قهرمانی باقی بمانند.

فولاد- نساجی مارندان / یکشنبه ساعت ۱۹: ۱۵

تیم فولاد با حمید مطهری نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال گرفته و با ۱۶ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی ایستاده است.

تیم فولاد هفته گذشته توانست بازگشت طلایی داشته باشد و در وقت‌های اضافه ۳ امتیاز از بندر انزلی صید کرد تا با سه برد و ۱۵ امتیاز روی پله پنجم جدول لیگ بایستد.

در آن طرف، تیم نساجی مازندران با سعید دقیقی هم یک امتیاز در اولین بازی گرفته و اکنون مقابل حریف سرسختی قرار گرفته است. قرمزپوشان قائم‌شهری با ۹ امتیاز در رده دهم جدول لیگ ایستاده و فقط ۵ گل زده دارد.

رحمان رضایی یکی از مربیان تیم ملی در این مسابقه تماشاگر ویژه است.

همچنین رامین رضائیان، بازیکن ملی‌پوش فولاد هم در این بازی هم غایب خواهد بود. گفته می‌شود او اواخر آبان‌ماه به میادین بازمی‌گردد. در غیاب او هفته گذشته مطهری ساسان انصاری را در دفاع راست قرارداد. البته محمدعلی کاظمی هم دیگر دفاع راست فولاد است.