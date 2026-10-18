در هفته هفتم سری آ ایتالیا، اینتر با پیروزی مقابل بولونیا صدرنشینی خود را تثبیت کرد و رم نیز با برد برابر جنوا در رتبه دوم باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- رقابت‌های هفته هفتم سری آ ایتالیا با پیروزی اینتر و رم و شکست ناپولی مقابل ونتزیا دنبال شد.

در یکی از دیدارها، ونتزیا با نتیجه یک بر صفر ناپولی را شکست داد. آکور آدامز در دقیقه ۴۹ تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند. با این نتیجه، ناپولی با ۱۰ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت و ونتزیا با ۳ امتیاز در قعر جدول و جایگاه بیستم باقی ماند.

در دیدار بولونیا و اینتر، تیم میزبان در دقیقه ۱۰ با گل توماسو پوبگا پیش افتاد، اما مارکوس تورام در دقیقه ۴۴ بازی را به تساوی کشاند.

کارلوس آگوستو در دقیقه ۶۹ گل دوم اینتر را به ثمر رساند و آنژه یوان بونی نیز در دقیقه ۸۴ گل سوم نراتزوری را وارد دروازه بولونیا کرد. اینتر در دقیقه ۸۱ هم به گل رسید، اما داور پس از بازبینی VAR آن را مردود اعلام کرد.

اینتر با پیروزی ۳ بر یک، ۱۹ امتیازی شد و صدر جدول را حفظ کرد.

بولونیا نیز با ۵ امتیاز در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

در دیگر دیدار، رم با نتیجه ۲ بر صفر از سد جنوا گذشت. سانتیاگو کاسترو در دقیقه ۵۰ و لولی در دقیقه ۶۸ برای رم گلزنی کردند تا این تیم با ۱۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار بگیرد و همچنان به تعقیب اینتر ادامه دهد.

جنوا نیز با ۴ امتیاز در رتبه نوزدهم جدول ایستاد.