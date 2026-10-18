بارسلونا با برتری ۵ بر ۲ مقابل رئال بتیس، صدرنشینی خود را در هفته نهم لالیگا تثبیت کرد؛ اتلتیکو مادرید نیز با گل دقیقه پایانی بائنا به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لالیگا اسپانیا با پیروزی اتلتیکو مادرید و بارسلونا و تساوی ویارئال و الچه و همچنین والنسیا و اتلتیک بیلبائو دنبال شد.

در نخستین دیدار، اتلتیکو مادرید با نتیجه یک بر صفر از سد اسپانیول گذشت. الکس بائنا در دقیقه ۸۹ تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند تا اتلتیکو با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار بگیرد. اسپانیول نیز با ۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاد.

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در دیگر مسابقه، ویارئال و الچه به تساوی رضایت دادند. ویارئال با ۹ امتیاز در رتبه دهم قرار گرفت و الچه با ۷ امتیاز در جایگاه هجدهم جدول ایستاد.

اما در پرگل‌ترین دیدار این هفته، بارسلونا با نتیجه ۵ بر ۲ رئال بتیس را شکست داد و بار دیگر قدرت خط حمله خود را به نمایش گذاشت.

لامین یامال در دقیقه ۱۰ بارسلونا را پیش انداخت و رودری در دقیقه ۴۱ اختلاف را افزایش داد. پیش از آن، ولنتین گومز در دقیقه ۲۷ برای بتیس گلزنی کرده بود. بتیس در دقیقه ۴۳ نیز به گل رسید، اما داور پس از بازبینی صحنه با VAR این گل را مردود اعلام کرد.

در نیمه دوم، گابریل ژسوس در دقیقه ۵۱ و اریک گارسیا در دقیقه ۶۳ برای بارسلونا گلزنی کردند و عبدالصمد الزالزولی نیز در دقیقه ۵۳ یکی از گل‌های بتیس را به ثمر رساند. فاکوندو برنال در دقیقه ۵۳ از زمین مسابقه اخراج شد و دنی اولمو در دقیقه ۸۱ گل پنجم بارسلونا را وارد دروازه میزبان کرد.

با این پیروزی، بارسلونا با ۲۷ امتیاز با اقتدار صدرنشین لالیگا شد و رئال بتیس با ۱۹ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.

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در آخرین دیدار مورد اشاره، والنسیا و اتلتیک بیلبائو به تساوی بدون گل رسیدند. والنسیا با ۶ امتیاز در جایگاه نوزدهم قرار گرفت و اتلتیک بیلبائو با ۹ امتیاز رتبه نهم جدول را به خود اختصاص داد.

برچسب ها: لالیگا ، بارسا ، اتلتیکو مادرید
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