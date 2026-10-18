کشاورزان متخلف در زمینه سوزاندن کاه و کلش مزارع به مراجع قضایی شناسایی و معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد: در پی گشت‌های مشترک و مستمر کارشناسان و مأموران اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان، جهاد کشاورزی استان و نیروی انتظامی در مناطق جنوبی شهر خرم‌آباد، تعدادی از کشاورزان متخلف که اقدام به سوزاندن کاه و کلش مزارع کشاورزی کرده بودند، شناسایی شدند.

بر این اساس، برای افراد متخلف پرونده تشکیل شده و به‌منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی و آثار زیان‌بار آن بر کیفیت هوا، سلامت شهروندان و محیط زیست، از کشاورزان محترم درخواست دارد با رعایت قوانین و استفاده از روش‌های جایگزین مدیریت بقایای کشاورزی، از هرگونه اقدام به آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند.

گفتنی است گشت‌های نظارتی و مشترک در این زمینه ادامه خواهد داشت و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

منبع: محیط زیست لرستان