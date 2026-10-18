ابوالفضل رحمانی به مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در لاس وگاس رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل رحمانی در دیدار فینال وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان، با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و به مدال طلای این مسابقات دست یافت.

دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی ۲۰۲۶ جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد که تابحال یک طلا و سه برنز برای ایران بدست آمده و ملی پوش ۱۲۵ کیلوگرم هم در فینال به میدان خواهد رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی موفق شد در فینال ارسلا باگایف از روسیه را ۵ بر ۲ شکست دهد و قهرمان زیر ۲۳ سال جهان شود تا نخستین طلای کشتی آزاد ایران در لاس وگاس بدست آید.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.