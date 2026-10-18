باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هم‌زمان، از مجموع ۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در خرم‌آباد، یک‌هزار واحد تحویل داده شده و بخش قابل‌توجهی از واحد‌های باقی‌مانده همچنان در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند؛ حالا وعده پیمانکاران برای تحویل واحد‌ها تا دو سال آینده، بار دیگر امید‌ها و البته پرسش‌ها درباره سرنوشت خانه‌دار شدن متقاضیان را زنده کرده است.

بازگشت پروژه متوقف‌شده کمالوند به چرخه ساخت‌وساز

سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، از آغاز مجدد فعالیت فاز دوم پروژه مسکن مهر کمالوند خبر داد؛ پروژه‌ای که مدتی متوقف مانده بود و اکنون با پیگیری‌های صورت‌گرفته، عملیات اجرایی آن دوباره از سر گرفته شده است.

این پروژه که یکی از طرح‌های مسکن در منطقه کمالوند خرم‌آباد به شمار می‌رود، در دوره توقف خود با ابهاماتی درباره زمان ازسرگیری عملیات اجرایی مواجه بود؛ موضوعی که برای متقاضیان و خانواده‌هایی که چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با آغاز مجدد فعالیت این پروژه، اکنون انتظار می‌رود روند ساخت‌وساز با سرعت بیشتری دنبال شود تا تأخیر‌های گذشته جبران و مسیر تکمیل واحد‌ها هموار شود.

۴۷۰۰ واحد مسکن ملی در خرم‌آباد؛ چند خانه به متقاضیان رسیده است؟

بر اساس آمار اعلام‌شده، در مجموع ۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در خرم‌آباد در دست اجرا یا در مراحل مختلف تکمیل قرار دارند؛ طرحی که قرار است بخشی از نیاز مسکن شهروندان را پاسخ دهد.

از این تعداد، تاکنون یک‌هزار واحد به مرحله تحویل رسیده است؛ اما وضعیت سایر واحد‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از پروژه همچنان به تکمیل عملیات ساختمانی نیاز دارد.

طبق اطلاعات ارائه‌شده، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند و پیشرفت فیزیکی آنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است. این میزان پیشرفت، ضرورت تسریع در عملیات اجرایی، تأمین به‌موقع منابع و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران را برجسته می‌کند.

وعده دو ساله پیمانکاران؛ آیا خانه‌ها به‌موقع تحویل داده می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده درباره پروژه‌های مسکن ملی خرم‌آباد، وعده پیمانکاران برای تحویل واحد‌ها طی دو سال آینده است؛ وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند برای هزاران متقاضی مسکن اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

با این حال، فاصله میان پیشرفت فعلی برخی واحد‌ها و زمان وعده‌داده‌شده برای تحویل، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها با امکانات اجرایی و روند تأمین منابع تناسب دارد؟

پیشرفت ۱۵ تا ۲۰ درصدی بخشی از واحد‌ها نشان می‌دهد که ادامه کار، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حضور فعال پیمانکاران و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است. در چنین شرایطی، اعلام زمان تحویل به‌تنهایی کافی نیست و متقاضیان انتظار دارند روند پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

چشم‌انتظاری متقاضیان برای پایان بلاتکلیفی مسکن

برای بسیاری از متقاضیان، پروژه‌های مسکن مهر و مسکن ملی صرفاً طرح‌های عمرانی نیستند؛ بلکه امیدی برای تأمین سرپناه و کاهش فشار هزینه‌های مسکن به شمار می‌روند. از همین رو، توقف یک پروژه یا طولانی شدن روند ساخت می‌تواند نگرانی‌های زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کند.

آغاز مجدد فاز دوم پروژه مسکن مهر کمالوند و وعده تحویل واحد‌های مسکن ملی خرم‌آباد تا دو سال آینده، در صورت تحقق، می‌تواند گامی مهم در جهت پاسخ‌گویی به بخشی از مطالبات متقاضیان باشد.

با این وجود، آنچه در نهایت اهمیت دارد، تبدیل وعده‌ها به پیشرفت ملموس در کارگاه‌های ساختمانی و تحویل واحد‌ها در موعد مقرر است؛ موضوعی که نیازمند پیگیری مستمر نمایندگان، نظارت دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی پیمانکاران خواهد بود.

اکنون مطالبه اصلی متقاضیان روشن است: پروژه‌های نیمه‌تمام باید از بلاتکلیفی خارج شوند و وعده خانه‌دار شدن، در زمان تعیین‌شده به واقعیت تبدیل شود.