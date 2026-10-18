باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار دورود گفت: مدیریت پسماند و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از انباشت و دفع غیراصولی زباله‌ها، از جمله موضوعاتی است که توجه مسئولان و فعالان حوزه محیط زیست را به خود جلب کرده است.

وی از امکان استفاده از پسماندهای این شهرستان به‌عنوان سوخت در صنایع سیمان و نیروگاهی خبر داد. موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رویکرد در نحوه مدیریت پسماندهای شهری و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های صنعتی برای کاهش مشکلات موجود باشد.

بر اساس این اظهارات، استفاده از پسماندها در صنایع سیمان و نیروگاهی می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت پسماند شهرستان مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تفکیک مناسب زباله‌ها و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، ظرفیت آن را دارد که بخشی از پسماندهای قابل استفاده را از چرخه دفن خارج کرده و به منبعی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز صنایع تبدیل کند.

پسماندها؛ از معضل زیست‌محیطی تا ظرفیت تولید انرژی

یکی از چالش‌های مهم در مدیریت پسماند، تعیین تکلیف زباله‌هایی است که امکان بازیافت مستقیم ندارند یا پس از فرایندهای جداسازی باقی می‌مانند. استفاده از بخش‌های مناسب این پسماندها به‌عنوان سوخت جایگزین در صنایع، از جمله صنعت سیمان، در صورت برخورداری از فناوری مناسب و کنترل دقیق آلایندگی‌ها، می‌تواند به کاهش مصرف برخی سوخت‌های متداول و مدیریت بهتر پسماند کمک کند.

در شهرستان دورود نیز طرح استفاده از پسماندها در صنایع سیمان و نیروگاهی، این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از زباله‌های تولیدشده قابلیت استفاده صنعتی دارند، زیرساخت‌های لازم برای پردازش آن‌ها تا چه اندازه فراهم است و اجرای این رویکرد چه تأثیری بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی منطقه خواهد داشت.

ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی

با وجود ظرفیت‌های احتمالی این روش، کارشناسان محیط زیست همواره بر این نکته تأکید دارند که استفاده از پسماند به‌عنوان سوخت، بدون تفکیک، پردازش و کنترل آلایندگی‌ها نمی‌تواند راهکاری پایدار به شمار رود. نوع پسماند، میزان رطوبت، ارزش حرارتی، ترکیبات شیمیایی و فناوری مورد استفاده در فرایند احتراق، از جمله عواملی هستند که باید پیش از اجرای چنین برنامه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین پایش مستمر انتشار آلاینده‌ها، رعایت استانداردهای ملی محیط زیست و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه اجرای طرح، از الزامات اساسی برای اطمینان از آن است که استفاده صنعتی از پسماندها به ایجاد مشکلات تازه برای سلامت شهروندان و محیط پیرامونی منجر نشود.

مدیریت پسماند دورود نیازمند راهکاری پایدار

موضوع استفاده از پسماندهای شهرستان دورود در صنایع سیمان و نیروگاهی، در کنار ضرورت توسعه زیرساخت‌های تفکیک از مبدأ، بازیافت و پردازش اصولی زباله‌ها، می‌تواند بخشی از برنامه مدیریت پسماند منطقه باشد. تحقق اهداف زیست‌محیطی این رویکرد، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، همکاری دستگاه‌های مسئول، مشارکت شهروندان و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنعتی خواهد بود.

اکنون باید دید این رویکرد در دورود با چه سازوکار اجرایی، چه میزان ظرفیت پذیرش پسماند و چه برنامه‌ای برای کنترل پیامدهای زیست‌محیطی دنبال خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند در تعیین مسیر آینده مدیریت پسماند شهرستان و کاهش چالش‌های ناشی از دفع زباله نقش مهمی داشته باشد.