ابوالفضل محمدنژاد در دیدار فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان در لاس‌وگاس، با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر به مدال طلا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا، نمایندگان ایران صاحب ۲ مدال طلا و ۳ برنز شدند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری در دیدار رده بندی مقابل ویزن‌هانت از رومانی با امتیاز عالی ۱۲ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت. در این وزن مدال طلا به داوینو از آمریکا رسید که در دیدار نهایی برابر نماینده قرقیزستان ۴ بر یک به برتری رسید.

خواری پیش از این در دور مقدماتی این وزن در دور نخست استراحت کرد اما در ادامه با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد رفت. وی در این مرحله موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و راهی رده بندی شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دیدار رده بندی مقابل یون مارکو از مولداوی به روی تشک رفت و در پایان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت. در این وزن بایتوکایف از روسیه با شکست جیدن جیمز از آمریکا صاحب مدال طلا شد.

کرم پور پیش از این در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بکتمیروف از اتریش را شکست داد. وی سپس ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و در سومین مبارزه نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت اما در نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده بندی شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دیدار رده بندی مقابل میهالچان از مولداوی به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب سومین مدال برنز کشتی آزاد ایران در این رقابت ها شد.

افشار پیش از این در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، به گروه بازنده ها رفت. وی در گروه بازنده ها با شکست رقبای خود از مکزیک و ارمنستان راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در دیدار فینال مقابل ارسلان باگایف از روسیه به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۲ به برترس رسید و صاحب اولین مدال طلای ایران در این رقابت ها شد.
رحمانی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۱۱ بر یک بورل جونیور از جامائیکا را برد و در ادامه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد. رحمانی در نیمه نهایی نیز مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

اما در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد آخرین نماینده ایران در ۵ وزن نخست این مسابقات، در دیدار فینال برابر آبرامیشویلی از گرجستان به روی تشک رفت و در پایان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.

محمدنژاد پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس کوچانوف از اوکراین را ۱۰ بر صفر شکست داد و در دومین مبارزه نیز بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد.محمدنژاد در این مرحله نیز با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد.

در ۵ وزن نخست این مسابقات ایران و روسیه هر کدام صاحب ۲ مدال طلا شدند و دیگر مدال طلا نیز به آمریکا رسید.

برچسب ها: کشتی آزاد ، مسابقات کشتی آزاد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
وزنه برداری و کشتی ملک مطلق ماست
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