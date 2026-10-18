در پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان آزادکاران کشورمان ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های رده بندی و فینال روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در پنج وزن ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و راهی رده بندی شد. خواری در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بکتمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده بندی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر دی لئون ترو از مکزیک را شکست داد. افشار در ادامه با نتیجه ۵ بر ۲ یپریمیان از ارمنستان را از پیش روی برداشت و به رده بندی راه پیدا کرد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، تیم ملی کشتی آزاد ، کشتی
خبرهای مرتبط
چگونگی قهرمانی امید‌های ایران در جهان + فیلم
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
فرنگی کاران ایرانی در آمریکا قهرمان شدند
رنگرز: جام قهرمانی جهان را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
نتایج ۵ وزن از رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - آمریکا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
رئیس انجمن راگبی: ممکن است تا ۸۰ هزار دلار جریمه و چند سال تعلیق شویم
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل + فیلم
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند + فیلم
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
آخرین اخبار
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
رئیس انجمن راگبی: ممکن است تا ۸۰ هزار دلار جریمه و چند سال تعلیق شویم
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل + فیلم
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد + فیلم
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند + فیلم
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
اورتون ۰ - ۲ چلسی/ تافی‌ها حریف آبی پوشان لندنی نشدند + فیلم
جانشین رزاقی نیا در ترکیب استقلال مشخص شد
هافبک آبی‌ها خواهان فرصت بازی شد
استقلال در جبهه حقوقی؛ ارسال لوایح جدید برای دفاع از پرونده‌های خارجی
شکایت پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو
انتخاب گنج‌زاده بعنوان نماینده در هیئت اجرایی/ ۶ ورزشکار برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی معرفی شدند
هیات فوتبال تهران درباره درگیری در لیگ‌های پایه: دیگر خبری از تخفیف نیست!
آیا جام قهرمانی به استقلال می‌رسد؟ + فیلم
رنگرز: جام قهرمانی جهان را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم
کاراته رده‌های سنی جهان؛ رضایتی به مدال برنز رسید
جانفشان دومین برد پیاپی‌اش را کسب کرد
چگونگی قهرمانی امید‌های ایران در جهان + فیلم
دومین شکست بانوان بسکتبال با ویلچر ایران مقابل تایلند
بررسی عملکرد ایران در بازی‌های آسیایی + فیلم
طارق عبیات: شکستن رکورد ایران و آسیا افتخار بزرگی بود
آغاز امیدوارکننده جان‌فشان در ناگویا با پیروزی قاطع