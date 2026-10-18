وزیر ورزش و جوانان، در پیامی به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش، بر رویکرد «ورزش برای زندگی»، بر ضرورت نهادینه‌سازی فعالیت بدنی در زندگی روزمره تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۲۶ مهرماه، روز تربیت‌بدنی و ورزش، با تاکید بر رویکرد «ورزش برای زندگی»، بر ضرورت نهادینه‌سازی فعالیت بدنی در زندگی روزمره مردم، توسعه ورزش همگانی، تقویت ورزش دانش‌آموزی و توجه ویژه به سلامت زنان، مادران و کودکان تاکید کرد.

متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

به نام آن خالق جان‌آفرین که توان حرکت را در وجود انسان به ودیعت نهاد و سلامت را از ارکان زندگی شایسته قرار داد.

با گرامیداشت یاد رهبر شهید ایران که سال گذشته در ایام هفته تربیت‌بدنی و ورزش، توفیق دیدار با آن قائد عظیم‌الشأن به همراه قهرمانان نصیبمان شد، امروز جای خالی آقای شهیدمان را احساس می‌کنیم و همچنان بر عهدی که با ایشان برای تحقق «ایران قوی و ورزش قوی» بستیم، با زعامت رهبر فرزانه، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، استوار ایستاده‌ایم.

ورزش، فراتر از رقابت و قهرمانی، با سلامت، نشاط و کیفیت زندگی مردم پیوندی ناگسستنی دارد. رویکرد «ورزش برای زندگی» بر این حقیقت تأکید دارد که فعالیت بدنی باید به بخشی پایدار از زندگی روزمره تبدیل شود و فرصت بهره‌مندی از آن برای همه اقشار جامعه فراهم باشد.

تحقق این رویکرد، مستلزم توسعه ورزش همگانی، برنامه‌ریزی مستمر، رفع موانع مشارکت و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به امکانات ورزشی است. در این مسیر، مدارس و خانواده‌ها جایگاهی بنیادین دارند. تقویت ورزش دانش‌آموزی و شکل‌گیری عادت به تحرک از دوران کودکی، علاوه بر ارتقای سلامت نسل آینده، زمینه گسترش مشارکت عمومی و شناسایی استعداد‌های ورزش قهرمانی کشور را فراهم می‌کند.

توجه به سلامت زنان، مادران، کودکان و نوجوانان نیز از ضرورت‌های این مسیر است. پیشگیری از کم‌تحرکی، پوکی استخوان، چاقی و مشکلات اسکلتی، به‌ویژه در میان زنان و دانش‌آموزان، نیازمند آموزش، توسعه امکانات ورزشی و همکاری مؤثر وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

خداوند را شاکرم که ورزش ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافت. ثبت بهترین نتیجه ورزش بانوان ایران در تاریخ این رقابت‌ها، افزایش شش مدال طلا نسبت به دوره پیشین، ارتقای یک‌پله‌ای جایگاه ایران در جدول مدالی و کسب مدال در ۲۱ رشته ورزشی، از مهم‌ترین دستاورد‌های کاروان ایران بود.

این موفقیت‌ها در شرایط دشوار و در گذر از دو جنگ تحمیلی رقم خورد و جلوه‌ای از برنامه‌ریزی همچنین اراده و تلاش ورزشکاران کشورمان را به نمایش گذاشت. بی‌تردید، حمایت‌های رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان و همراهی دولت وفاق ملی نیز در تقویت این مسیر و پشتیبانی از ورزش کشور نقش ارزشمندی داشته است.

همچنین، بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا فرصتی ارزشمند برای پاسداشت توانمندی‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران دارای معلولیت و تقویت مشارکت اجتماعی آنان به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فرصت با برنامه‌های خلاقانه و فراگیر می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت فرهنگ احترام به توانایی‌های انسانی کمک کند.

در همین راستا، اجرای پویش «جان‌فدایان» در هفته تربیت‌بدنی، با هماهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها و مشارکت مردم، پیگیری خواهد شد.

مسئولیت ما در قبال ورزش، به برگزاری رویداد‌ها و مناسبت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه در گرو اقداماتی مستمر برای گسترش فرصت‌های فعالیت بدنی، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول است. هدف آن است که ورزش، فارغ از سن، جنسیت و توانایی‌های جسمانی، جایگاهی ماندگار در سبک زندگی مردم پیدا کند و به ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی جامعه بینجامد.

فرارسیدن ۲۶ مهرماه، روز تربیت‌بدنی و ورزش را به همه ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، معلمان تربیت‌بدنی و تلاشگران این عرصه، همچنین همکاران گرانقدر در ستاد وزارت ورزش و ادارات کل استانی، ادارات شهرستانی و مراکز و بخش‌ها و روستا‌ها تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر توسعه ورزش و ارتقای سلامت جامعه قدردانی می‌کنم.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، روز تربیت بدنی و ورزش
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