مدیر بازارچه مرزی «ریمدان» از رایزنی با مقامات گمرک «گبد» پاکستان برای رفع مشکلات صادراتی و تسهیل تردد کالا از این مرز خبر داد.

عبدالسلیم حوت اظهار کرد: در پی بروز برخی مشکلات در مرز ریمدان و اعلام تغییراتی از سوی طرف پاکستانی در شرایط تعرفه‌های گمرکی و بانکی، پیگیری‌ها برای رفع موانع و بازگشت روند صادرات به شرایط عادی با تأکید مقام عالی دولت در استان آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا، رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان با هدف بررسی مشکلات موجود، رفع موانع و تسهیل روند تردد و صادرات کالا انجام شده و مذاکرات برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی ادامه دارد.

مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری ادامه داد: بر اساس توافقات اولیه، مقرر شده است محموله‌های فسادپذیر و محصولات تره‌بار به‌دلیل محدودیت زمانی برای نگهداری و جلوگیری از خسارت به تاجران و صادرکنندگان در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

حوت بیان کرد: تلاش می شود پس از انجام مراحل اداری و هماهنگی‌های مورد نیاز، زمینه برای از سرگیری صادرات سایر کالاها نیز طی روزهای آینده فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت مرز ریمدان در مبادلات تجاری ایران و پاکستان گفت: پیگیری‌ها برای رفع مشکلات موجود ادامه دارد و نتیجه نهایی رایزنی‌ها و اقدامات انجام‌شده پس از مشخص شدن جزئیات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در این زمینه گفت: در نشست سه‌ ساعته با مقامات پاکستانی در نقطه صفر مرزی ریمدان - گبد، درباره از سرگیری تبادل کالاهای فاسدشدنی و تره‌بار مذاکره شد.

محمدسعید اربابی افزود: پیش‌بینی می‌شود مرز ریمدان طی چند روز آینده به شرایط قبلی بازگردد و فعالیت‌های تجاری در این گذرگاه مرزی به روال عادی ادامه یابد.