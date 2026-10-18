در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شنوایی ۶ هزار و ۷۵۴ نوزاد در خراسان جنوبی پیش از ترخیص از بیمارستان بررسی شد که در این میان، ۱۳ نوزاد دارای افت شنوایی شناسایی و برای دریافت خدمات درمانی و توانبخشی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زال سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی و فراهم کردن زمینه مداخله به‌موقع، از بدو تولد اجرا می‌شود و در نیمه نخست امسال، تمامی موالید استان تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.

او افزود: در شش‌ماهه نخست سال، ۶ هزار و ۷۵۴ نوزاد پیش از ترخیص از بیمارستان غربالگری شنوایی شدند که از این تعداد، ۱۳ نوزاد دارای افت شنوایی شناسایی و برای دریافت مداخلات پزشکی و توانبخشی معرفی شدند.

زال بیان کرد: هر ۱۳ کودک شناسایی‌شده به سمعک نیاز داشتند و سمعک دولتی مورد نیاز خود را از سازمان بهزیستی استان دریافت کردند. همچنین ۲ کودک از این گروه، کاندیدای کاشت حلزون هستند و در انتظار انجام این عمل قرار دارند.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: برنامه غربالگری شنوایی کودکان پیش‌دبستانی سه تا پنج سال نیز با هدف شناسایی اختلالات شنوایی دیرآغاز و کودکانی که در مراحل قبلی غربالگری شناسایی نشده‌اند، اجرا می‌شود؛ زیرا افت شنوایی می‌تواند بر رشد زبان، یادگیری و موفقیت تحصیلی کودکان تأثیر بگذارد.

او اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۹ هزار و ۸۷۰ کودک سه تا پنج سال در استان به‌صورت ثابت و سیاری تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۴۵ کودک مشکوک به کم‌شنوایی برای انجام بررسی‌های تشخیصی و مداخلات لازم ارجاع شده‌اند و هشت کودک نیز به سمعک نیاز دارند.

زال عنوان کرد: در قالب طرح سیار غربالگری شنوایی کودکان پیش‌دبستانی، در نیمه نخست امسال ۸ هزار کودک سه تا پنج سال در شهرستان‌های فاقد شنوایی‌شناس، شامل قاین، زیرکوه، درمیان، خوسف، نهبندان و سربیشه، تحت پوشش قرار گرفتند.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستان‌های دارای زایشگاه و پیش از ترخیص نوزاد انجام می‌شود و این برنامه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و اداره کل ثبت احوال به پوشش کامل جامعه هدف رسیده است.

بیشتر بخوانید

او بیان کرد: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در کشور از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در خراسان جنوبی نیز از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ با پوشش هفت‌درصدی به اجرا درآمد؛ این برنامه از سال ۱۳۹۸ با همکاری دستگاه‌های مرتبط به پوشش ۱۰۰ درصدی موالید استان رسیده است.

زال گفت: غربالگری شنوایی کودکان پیش‌دبستانی نیز در شهرستان‌های بیرجند، طبس، بشرویه، فردوس، سرایان و قاین از طریق پایگاه‌های ثابت در طول سال انجام می‌شود و در نیمه دوم سال، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، کودکستان‌ها نیز تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: خدمات تشخیصی برای کودکان شناسایی‌شده در برنامه‌های کشوری غربالگری شنوایی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و کودکان نیازمند دریافت سمعک نیز از خدمات توانبخشی و مداخله زودهنگام رایگان بهره‌مند می‌شوند.

او تصریح کرد: کاشت حلزون برای کودکان زیر چهار سال شناسایی‌شده در برنامه غربالگری شنوایی نیز از سال ۱۴۰۱ با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان و مرکز کاشت حلزون طالع در مشهد مقدس به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

زال بیان کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی و آغاز به‌موقع درمان و توانبخشی می‌تواند در بهبود رشد گفتار و زبان کودکان و کاهش پیامد‌های ناشی از کم‌شنوایی نقش مؤثری داشته باشد.